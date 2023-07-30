«Ого, он позирует»: Павел Воля встретил медведя на дороге и снял на видео Павел Воля встретил медведя во время путешествия с семьей по Камчатке

Фото: АГН «Москва»

Ляйсан Утяшева и Павел Воля

Телеведущий Павел Воля во время поездки с женой и детьми на Камчатку встретил по пути медведя, видео с которым опубликовал в своем Telegram-канале. Косолапый вышел на дорогу и преградил путь автомобилям. Обойдя вокруг машину с семьей телезвезды, зверь с любопытством заглядывал в салон и вставал на задние лапы.

Ого! Он просто позирует!!! — воскликнула супруга ведущего Ляйсан Утяшева.

Воля, в свою очередь, поинтересовался у сына и дочери, нравится ли им «такой зоопарк». Дети же не отрываясь наблюдали за хищником, стучали в окошко и звали его, пытаясь обратить на себя внимание.

Утяшева сказала, что на случай таких встреч на Камчатке стоило бы установить знаки «Аккуратно, на дороге медведь», на что ей ответили, что такие уже есть. Она также предложила чем-нибудь покормить зверя, но ее остановили, сказав, что давать ничего не надо.

Медведь, которого встретили знаменитости, уже и сам успел получить локальную известность. В местных СМИ пишут, что косолапый обитает на дороге у поворота на село Усть-Большерецк. Так, пару недель назад один водитель рискнул выйти из машины и подошел к медведю с протянутой рукой, вероятно, желая покормить, но впоследствии ему пришлось спасаться от рассвирепевшего зверя на крыше автомобиля, что попало на видео.