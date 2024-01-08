«Золотой глобус — 2024»: сколько призов взяли «Оппенгеймер» и «Барби» «Оппенгеймер» получил пять «Золотых глобусов»

Фото: CraSH/Keystone Press Agency/Global Look Press

Киллиан Мерфи и Роберт Дауни — младший

Драма «Оппенгеймер» стала безоговорочным победителем кинопремии «Золотой глобус — 2024». Какие награды завоевал фильм, какие успехи у фильма «Барби», кого признали лучшим режиссером, актером и актрисой и кто завоевал «Золотой глобус» впервые?

Какие фильмы победили на «Золотом глобусе»

Фильм «Оппенгеймер» получил пять «Золотых глобусов», далеко обойдя своих конкурентов. Байопик получил призы за лучший драматический фильм, лучшего режиссера (Кристофер Нолан), лучшего актера драматического фильма (Киллиан Мерфи), лучшего актера второго плана (Роберт Дауни — младший) и лучшую музыку к фильму.

Лучшим комедийным фильмом был признан «Бедные-несчастные» Йоргоса Лантимоса, а снявшаяся в нем Эмма Стоун получила «Золотой глобус» как лучшая актриса комедии или мюзикла. Также по два «глобуса» получили «Барби» (лучшая песня в исполнении Билли Айлиш и лучший прокат), «Оставленные» (лучший актер комедии Пол Джаматти и лучшая актриса второго плана Девайн Джой Рэндольф) и «Анатомия падения» (лучший сценарий и лучший фильм на иностранном языке).

Кроме того, лучшей актрисой драматического фильма была признана Лили Гладстоун, сыгравшая в «Убийцах цветочной луны».

Какие сериалы получили «Золотой глобус»

Победителем в разделе «Телевидение» стал комедийно-драматический сериал «Наследники» режиссера Джесси Армстронга, который шел на HBO с 2018 по 2023 год. Он получил четыре «Золотых глобуса» — лучший драматический сериал, лучший актер (Киран Калкин), лучшая актриса (Сара Снук) и лучший актер второго плана (Мэтью Макфэдьен).

По три «Золотых глобуса» получили сериалы «Медведь» и «Грызня». Вышедший на Hulu в 2022 году «Медведь» был признан лучшим комедийным сериалом, а сыгравшие в нем Джереми Аллен Уайт и Айо Эдебири были признаны лучшим актером и актрисой. Сериал «Грызня», созданный корейским режиссером Ли Сун Джином для Netflix, получил премию как лучший мини-сериал, а сыгравшие в нем Стивен Ён и Эли Вонг стали соответственно лучшими актером и актрисой в мини-сериале.

Отдельную премию за лучший стендап на телевидении получил известный британский комик Рики Джервейс, который ранее сыграл в сериалах «Офис» и «Массовка».

Фото: CraSH/Keystone Press Agency/Global Look Press Съемочная группа сериала «Наследники»

Кто впервые завоевал «Золотой глобус»

«Золотой глобус — 2024» оказался прорывом для японской мультипликации: премию за лучший мультфильм получила новая работа Хаяо Миядзаки «Мальчик и птица».

Японский анимационный фильм впервые получил эту премию. Конкуренцию фильму Миядзаки составляли «Судзумэ, закрывающая двери» режиссера Макото Синкая, а также диснеевские «Элементарно», «Заветное желание», «Человек-паук: Паутина вселенных» и «Братья Супер Марио в кино».

Что за премия «Золотой глобус»

Американская кинопремия «Золотой глобус» присуждается Голливудской ассоциацией иностранной прессы и считается второй по престижности кинематографической наградой США после премии «Оскар». Она вручается ежегодно в январе по результатам голосования нескольких десятков международных журналистов, живущих в Голливуде.

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