Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 22 апреля 2026 года

Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 22 апреля 2026 года

Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 22 апреля 2026 года

Наступило 22 апреля 2026 года. Православные священнослужители в этот день вспоминают Евпсихия Кесарийского, в США едят мармелад, в мире выезжают на природу. Узнаем, какие еще праздники и исторические даты приходятся на 22 апреля.

Церковные и религиозные праздники 22 апреля: опасное зеркало и решительный христианин

22 апреля 2026 года православная церковь вспоминает мученика Евпсихия Кесарийского. В историю он вошел как радикальный противник язычества.

Евпсихий — юноша благородных кровей родом из Кесарии. Сложно сказать, как именно, но вместе с группой других христиан он смог разрушить храм богини удачи Тихе, верховного божества-покровителя, управлявшего судьбой и процветанием города.

Узнав о случившемся, император приказал устроить гонения на верующих во Христа, чтобы умилостивить богов. Евпсихий, обвиненный в преступлении, был замучен и обезглавлен.

По легенде, император приказал провинившимся горожанам вновь возвести языческий храм, но те ослушались. В Кесарии вместо места поклонения Тихе появился храм, названный в честь Евпсихия.

22 апреля люди, чьи родственники или близкие были больны, внимательно наблюдали за водой в источнике. Прозрачная струйка воды, не загрязненная опавшей листвой, была добрым знаком — хворый должен был пойти на поправку в ближайшее время. Об обратном говорила мутная вода.

Существовало еще одно интересное поверье. 22 апреля народ старался одновременно не смотреть в одно зеркало. Считалось, что отражение способно «заиграть» судьбы людей: одному принести счастье, а другому — горе и недуг. Кому что выпадет — загадка.

Какие необычные праздники приходятся на 22 апреля в других странах

День родников и ключей. Предлагаем отметить торжество на природе. Можно умыться чистой проточной водой или просто посидеть у источника, наслаждаясь журчанием и ароматом весны. Однако организуя подобную вылазку, следует заранее узнать, пригоден ли родник или ключ для безопасного контакта с человеческой кожей и слизистыми оболочками, чтобы избежать неприятностей.

22 апреля в США отмечается необычный праздник — День жевательного мармелада. Этот день посвящается любимой взрослыми и детьми сладости. На территории постсоветского пространства отмечать торжество не принято, так что вряд ли кому-то из вас удастся посетить тематическую ярмарку. Вместо этого предлагаем устроить мармеладные посиделки дома! Можно организовать семейную дегустацию необычных вкусов десерта или купить уже знакомые вариации сладости, чтобы весело провести время.

На 22 апреля приходится еще один праздник — День открытия. Его отмечают в Бразилии. Торжество приурочено к памятной для страны дате. 22 апреля 1500 года Педру Алвариш Кабрал стал первым европейцем, ступившим на землю Бразилии.

22 апреля в истории: памятные даты и значимые события

22 апреля в истории — в этот день заложен первый камень в основание легендарной французской крепости, в Петербурге гремят праздничные залпы, а в США проводят удивительную хирургическую операцию.

1370 год — во Франции начинается строительство крепости, сыгравшей важную роль во внутренних конфликтах государства и ставшей противоречивым символом борьбы за свободу и демократию и ее оппозиции. Конечно, речь о Бастилии. На протяжении большей части своей истории крепость использовалась королями Франции в качестве государственной тюрьмы. В 1789 году, во время революции, Бастилия была взята штурмом и стала важным символом республиканского движения. В настоящее время практически все строение разрушено.

1814 год — город на Неве сотрясают праздничные залпы: горожане выходят на улицы, чтобы полюбоваться фейерверками. Пиротехнику запустили в знак окончания Отечественной войны и победы над наполеоновскими войсками.

1969 год — американские хирурги из города Хьюстон совершают научный прорыв: специалисты смогли пересадить глаз пациенту. Это первый в истории случай подобной пересадки органа. Донорский глаз не прижился, через девять дней у пациента начались осложнения. Несмотря на это, практику можно назвать важной для мира науки.

В этот день появились на свет

1870 год — философ, теоретик марксистской теории, революционер, основатель КПСС Владимир Ильич Ленин (фамилия при рождении — Ульянов).

1889 год — филолог, переводчик, писатель, известный благодаря работам «Лолита», «Камера обскура» и «Защита Лужина», лауреат Нобелевской премии Владимир Набоков.

1904 год — физик, выпускник Гарвардского университета, создатель первой в истории атомной бомбы Роберт Оппенгеймер.

В этот день мир покинули

1884 год — артистка балета, благодаря выступлениям которой танцовщицы начали пользоваться пачками и пуантами, Мария Тальони.

1994 год — политик, завершивший вывод американских войск из Вьетнама, президент США Ричард Никсон.

2011 год — режиссер, артист театра и кино, известный по ролям в картинах «Здравствуйте, я ваша тетя!», «Человек-амфибия», «Покровские ворота», обладатель звания «Народный артист РСФСР» Михаил Козаков.

