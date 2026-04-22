Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 22 апреля 2026 года

Наступило 22 апреля 2026 года. Православные священнослужители в этот день вспоминают Евпсихия Кесарийского, в США едят мармелад, в мире выезжают на природу. Узнаем, какие еще праздники и исторические даты приходятся на 22 апреля.

Церковные и религиозные праздники 22 апреля: опасное зеркало и решительный христианин

22 апреля 2026 года православная церковь вспоминает мученика Евпсихия Кесарийского. В историю он вошел как радикальный противник язычества.

Евпсихий — юноша благородных кровей родом из Кесарии. Сложно сказать, как именно, но вместе с группой других христиан он смог разрушить храм богини удачи Тихе, верховного божества-покровителя, управлявшего судьбой и процветанием города.

Узнав о случившемся, император приказал устроить гонения на верующих во Христа, чтобы умилостивить богов. Евпсихий, обвиненный в преступлении, был замучен и обезглавлен.

По легенде, император приказал провинившимся горожанам вновь возвести языческий храм, но те ослушались. В Кесарии вместо места поклонения Тихе появился храм, названный в честь Евпсихия.

22 апреля люди, чьи родственники или близкие были больны, внимательно наблюдали за водой в источнике. Прозрачная струйка воды, не загрязненная опавшей листвой, была добрым знаком — хворый должен был пойти на поправку в ближайшее время. Об обратном говорила мутная вода.

Существовало еще одно интересное поверье. 22 апреля народ старался одновременно не смотреть в одно зеркало. Считалось, что отражение способно «заиграть» судьбы людей: одному принести счастье, а другому — горе и недуг. Кому что выпадет — загадка.

Какие необычные праздники приходятся на 22 апреля в других странах

  • День родников и ключей. Предлагаем отметить торжество на природе. Можно умыться чистой проточной водой или просто посидеть у источника, наслаждаясь журчанием и ароматом весны. Однако организуя подобную вылазку, следует заранее узнать, пригоден ли родник или ключ для безопасного контакта с человеческой кожей и слизистыми оболочками, чтобы избежать неприятностей.
  • 22 апреля в США отмечается необычный праздник — День жевательного мармелада. Этот день посвящается любимой взрослыми и детьми сладости. На территории постсоветского пространства отмечать торжество не принято, так что вряд ли кому-то из вас удастся посетить тематическую ярмарку. Вместо этого предлагаем устроить мармеладные посиделки дома! Можно организовать семейную дегустацию необычных вкусов десерта или купить уже знакомые вариации сладости, чтобы весело провести время.
  • На 22 апреля приходится еще один праздник — День открытия. Его отмечают в Бразилии. Торжество приурочено к памятной для страны дате. 22 апреля 1500 года Педру Алвариш Кабрал стал первым европейцем, ступившим на землю Бразилии.

22 апреля в истории: памятные даты и значимые события

22 апреля в истории — в этот день заложен первый камень в основание легендарной французской крепости, в Петербурге гремят праздничные залпы, а в США проводят удивительную хирургическую операцию.

1370 год — во Франции начинается строительство крепости, сыгравшей важную роль во внутренних конфликтах государства и ставшей противоречивым символом борьбы за свободу и демократию и ее оппозиции. Конечно, речь о Бастилии. На протяжении большей части своей истории крепость использовалась королями Франции в качестве государственной тюрьмы. В 1789 году, во время революции, Бастилия была взята штурмом и стала важным символом республиканского движения. В настоящее время практически все строение разрушено.

1814 год — город на Неве сотрясают праздничные залпы: горожане выходят на улицы, чтобы полюбоваться фейерверками. Пиротехнику запустили в знак окончания Отечественной войны и победы над наполеоновскими войсками.

1969 год — американские хирурги из города Хьюстон совершают научный прорыв: специалисты смогли пересадить глаз пациенту. Это первый в истории случай подобной пересадки органа. Донорский глаз не прижился, через девять дней у пациента начались осложнения. Несмотря на это, практику можно назвать важной для мира науки.

В этот день появились на свет

1870 год — философ, теоретик марксистской теории, революционер, основатель КПСС Владимир Ильич Ленин (фамилия при рождении — Ульянов).

1889 год — филолог, переводчик, писатель, известный благодаря работам «Лолита», «Камера обскура» и «Защита Лужина», лауреат Нобелевской премии Владимир Набоков.

1904 год — физик, выпускник Гарвардского университета, создатель первой в истории атомной бомбы Роберт Оппенгеймер.

В этот день мир покинули

1884 год — артистка балета, благодаря выступлениям которой танцовщицы начали пользоваться пачками и пуантами, Мария Тальони.

1994 год — политик, завершивший вывод американских войск из Вьетнама, президент США Ричард Никсон.

2011 год — режиссер, артист театра и кино, известный по ролям в картинах «Здравствуйте, я ваша тетя!», «Человек-амфибия», «Покровские ворота», обладатель звания «Народный артист РСФСР» Михаил Козаков.

Екатерина Метелева
