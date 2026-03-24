24 марта 2026 в 14:00

Постный яблочный мармелад: вкуснейший десерт без сахара и лишних калорий

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Хотите порадовать себя и близких полезным и вкусным десертом, который можно есть даже в пост? Постный яблочный мармелад — это идеальное сочетание натуральной сладости, нежной текстуры и простоты в приготовлении. В этом рецепте нет сахара, желатина и вредных добавок — только яблоки, специи и немного терпения.

Почему стоит попробовать постный яблочный мармелад?

  • Полезный состав — только натуральные ингредиенты без сахара и консервантов.
  • Идеален для поста и ПП — низкокалорийный десерт, который подходит даже для строгой диеты.
  • Простой рецепт — вам понадобится минимум ингредиентов и усилий.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Ингредиенты

  • 1 кг сладких яблок (лучше взять спелые и ароматные сорта, например антоновку или голден);
  • 100 мл воды;
  • 1 ч. л. корицы (по желанию);
  • 1/2 ч. л. ванильного экстракта (по желанию);
  • 1 ч. л. агар-агара (для более плотной консистенции, но можно обойтись и без него).

Пошаговый рецепт

  • Тщательно вымойте фрукты, удалите сердцевину и нарежьте небольшими кусочками. Кожицу можно оставить — она содержит много пектина, который поможет загустить мармелад.
  • Сложите яблоки в кастрюлю, добавьте воду и поставьте на медленный огонь. Томите до мягкости, периодически помешивая.
  • Готовые яблоки измельчите блендером до однородной массы.
  • Если хотите более плотный мармелад, добавьте агар-агар и варите еще 2–3 минуты, постоянно помешивая.
  • Разлейте яблочную массу в силиконовые формы или на противень, застеленный пергаментом, ровным слоем толщиной 1,5–2 см.
  • Оставьте заготовку при комнатной температуре на период от 12 до 24 часов или подсушите в духовке при 50 °C в течение 2–3 часов.
  • Готовый мармелад разрежьте на кусочки и наслаждайтесь!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Полезные советы

  • Если яблоки недостаточно сладкие, добавьте немного меда или сиропа агавы.
  • Для яркого вкуса можно добавить немного молотого имбиря или мускатного ореха.
  • Храните мармелад в стеклянной банке в холодильнике — он останется свежим до двух недель.

Александра Вкусова
