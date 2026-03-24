Хотите порадовать себя и близких полезным и вкусным десертом, который можно есть даже в пост? Постный яблочный мармелад — это идеальное сочетание натуральной сладости, нежной текстуры и простоты в приготовлении. В этом рецепте нет сахара, желатина и вредных добавок — только яблоки, специи и немного терпения.

Этот постный яблочный мармелад — настоящая находка для любителей полезных сладостей.

Почему стоит попробовать постный яблочный мармелад?

Полезный состав — только натуральные ингредиенты без сахара и консервантов.

Идеален для поста и ПП — низкокалорийный десерт, который подходит даже для строгой диеты.

Простой рецепт — вам понадобится минимум ингредиентов и усилий.

Постный яблочный мармелад: десерт во время Великого поста Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Ингредиенты

1 кг сладких яблок (лучше взять спелые и ароматные сорта, например антоновку или голден);

100 мл воды;

1 ч. л. корицы (по желанию);

1/2 ч. л. ванильного экстракта (по желанию);

1 ч. л. агар-агара (для более плотной консистенции, но можно обойтись и без него).

Пошаговый рецепт

Тщательно вымойте фрукты, удалите сердцевину и нарежьте небольшими кусочками. Кожицу можно оставить — она содержит много пектина, который поможет загустить мармелад.

Сложите яблоки в кастрюлю, добавьте воду и поставьте на медленный огонь. Томите до мягкости, периодически помешивая.

Готовые яблоки измельчите блендером до однородной массы.

Если хотите более плотный мармелад, добавьте агар-агар и варите еще 2–3 минуты, постоянно помешивая.

Разлейте яблочную массу в силиконовые формы или на противень, застеленный пергаментом, ровным слоем толщиной 1,5–2 см.

Оставьте заготовку при комнатной температуре на период от 12 до 24 часов или подсушите в духовке при 50 °C в течение 2–3 часов.

Готовый мармелад разрежьте на кусочки и наслаждайтесь!

Постный яблочный мармелад: вкуснейший десерт без сахара и лишних калорий Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Полезные советы

Если яблоки недостаточно сладкие, добавьте немного меда или сиропа агавы.

Для яркого вкуса можно добавить немного молотого имбиря или мускатного ореха.

Храните мармелад в стеклянной банке в холодильнике — он останется свежим до двух недель.

Ранее мы поделились рецептом творожной запеканки без муки с манкой.