Постный яблочный мармелад: вкуснейший десерт без сахара и лишних калорий

Хотите порадовать себя и близких полезным и вкусным десертом, который можно есть даже в пост? Постный яблочный мармелад — это идеальное сочетание натуральной сладости, нежной текстуры и простоты в приготовлении. В этом рецепте нет сахара, желатина и вредных добавок — только яблоки, специи и немного терпения.
Почему стоит попробовать постный яблочный мармелад?
- Полезный состав — только натуральные ингредиенты без сахара и консервантов.
- Идеален для поста и ПП — низкокалорийный десерт, который подходит даже для строгой диеты.
- Простой рецепт — вам понадобится минимум ингредиентов и усилий.
Ингредиенты
- 1 кг сладких яблок (лучше взять спелые и ароматные сорта, например антоновку или голден);
- 100 мл воды;
- 1 ч. л. корицы (по желанию);
- 1/2 ч. л. ванильного экстракта (по желанию);
- 1 ч. л. агар-агара (для более плотной консистенции, но можно обойтись и без него).
Пошаговый рецепт
- Тщательно вымойте фрукты, удалите сердцевину и нарежьте небольшими кусочками. Кожицу можно оставить — она содержит много пектина, который поможет загустить мармелад.
- Сложите яблоки в кастрюлю, добавьте воду и поставьте на медленный огонь. Томите до мягкости, периодически помешивая.
- Готовые яблоки измельчите блендером до однородной массы.
- Если хотите более плотный мармелад, добавьте агар-агар и варите еще 2–3 минуты, постоянно помешивая.
- Разлейте яблочную массу в силиконовые формы или на противень, застеленный пергаментом, ровным слоем толщиной 1,5–2 см.
- Оставьте заготовку при комнатной температуре на период от 12 до 24 часов или подсушите в духовке при 50 °C в течение 2–3 часов.
- Готовый мармелад разрежьте на кусочки и наслаждайтесь!
Полезные советы
- Если яблоки недостаточно сладкие, добавьте немного меда или сиропа агавы.
- Для яркого вкуса можно добавить немного молотого имбиря или мускатного ореха.
- Храните мармелад в стеклянной банке в холодильнике — он останется свежим до двух недель.
