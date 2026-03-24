5 сладостей, которые можно есть в Великий пост

5 сладостей, которые можно есть в Великий пост, — от зефира до печенья
Великий пост — время ограничений, но это не значит, что нужно полностью отказываться от сладкого. Даже без яиц, молока и масла можно приготовить или купить вкусные и полезные десерты. Главное — выбирать натуральные продукты, которые соответствуют постным правилам.

Вот 5 сладостей, которые можно есть в Великий пост, не нарушая его традиций.

Фруктово-ореховые пасты и натуральные батончики

Если хочется сладкого, но нет времени готовить, отличным вариантом станут натуральные фруктово-ореховые батончики. Они состоят из фиников, орехов, изюма, сушеных ягод и какао.

Плюсы:
  • полностью натуральный состав;
  • богатство витаминов и полезных жиров;
  • долгое чувство сытости.

Как сделать дома

Возьмите 1 стакан фиников, 1/2 стакана орехов (миндаль, грецкие), 2 ст. ложки какао. Измельчите в блендере, скатайте в шарики или сформируйте батончики.

Мед и пастила без сахара

Мед — природный подсластитель, который разрешен в пост (кроме самых строгих дней). Натуральная пастила без сахара из яблок или ягод — тоже отличный вариант.

Плюсы:

  • полностью натуральный продукт;
  • богат клетчаткой и антиоксидантами;
  • улучшает пищеварение.

Домашняя пастила

Пюрируйте яблоки, добавьте немного меда и запекайте в духовке на низкой температуре (80–90 °C) до упругого состояния.

Постный шоколад и какао

Темный шоколад с высоким содержанием какао (от 70%) без молока и какао на воде с медом — прекрасные постные сладости.

Плюсы:

  • богат антиоксидантами;
  • улучшает настроение;
  • умеренно сладкий вкус.

Как приготовить полезный постный шоколад

Смешайте 100 г какао-порошка, 50 г кокосового масла, 2 ст. ложки меда или сиропа агавы. Разлейте по формам и охладите.

Запеченные фрукты с орехами и корицей

Запеченные яблоки, груши или бананы с орехами и медом — это вкусный и полезный десерт.

Плюсы:

  • богаты витаминами;
  • простота приготовления;
  • натуральная сладость без добавленного сахара.

Как приготовить

Разрежьте яблоко пополам, удалите сердцевину, добавьте грецкие орехи, мед и корицу. Запеките при 180 °C 15–20 минут.

Овсяное печенье без яиц и масла

Постное овсяное печенье на банане и меде — отличная альтернатива покупным сладостям.

Плюсы:

  • простые ингредиенты;
  • можно есть на завтрак или перекус;
  • легко хранится.

Рецепт

  • спелый банан;
  • стакан овсяных хлопьев;
  • 2 ст. ложки меда;
  • щепотка корицы и ванили.

Разомните банан, смешайте с овсянкой и медом. Выпекайте при 180 °C 15 минут.

Во время поста можно наслаждаться сладким без вреда для здоровья и без нарушения традиций. Фрукты, орехи, мед, какао и натуральные десерты — отличные варианты, чтобы разнообразить рацион и не чувствовать себя ограниченным. Главное — выбирать натуральные продукты и избегать искусственных заменителей.

Проверено редакцией
Александра Вкусова
