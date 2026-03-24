Великий пост — время ограничений, но это не значит, что нужно полностью отказываться от сладкого. Даже без яиц, молока и масла можно приготовить или купить вкусные и полезные десерты. Главное — выбирать натуральные продукты, которые соответствуют постным правилам.
Вот 5 сладостей, которые можно есть в Великий пост, не нарушая его традиций.
Фруктово-ореховые пасты и натуральные батончики
Если хочется сладкого, но нет времени готовить, отличным вариантом станут натуральные фруктово-ореховые батончики. Они состоят из фиников, орехов, изюма, сушеных ягод и какао.
Плюсы:
- полностью натуральный состав;
- богатство витаминов и полезных жиров;
- долгое чувство сытости.
Как сделать дома
Возьмите 1 стакан фиников, 1/2 стакана орехов (миндаль, грецкие), 2 ст. ложки какао. Измельчите в блендере, скатайте в шарики или сформируйте батончики.
Мед и пастила без сахара
Мед — природный подсластитель, который разрешен в пост (кроме самых строгих дней). Натуральная пастила без сахара из яблок или ягод — тоже отличный вариант.
Плюсы:
- полностью натуральный продукт;
- богат клетчаткой и антиоксидантами;
- улучшает пищеварение.
Домашняя пастила
Пюрируйте яблоки, добавьте немного меда и запекайте в духовке на низкой температуре (80–90 °C) до упругого состояния.
Постный шоколад и какао
Темный шоколад с высоким содержанием какао (от 70%) без молока и какао на воде с медом — прекрасные постные сладости.
Плюсы:
- богат антиоксидантами;
- улучшает настроение;
- умеренно сладкий вкус.
Как приготовить полезный постный шоколад
Смешайте 100 г какао-порошка, 50 г кокосового масла, 2 ст. ложки меда или сиропа агавы. Разлейте по формам и охладите.
Запеченные фрукты с орехами и корицей
Запеченные яблоки, груши или бананы с орехами и медом — это вкусный и полезный десерт.
Плюсы:
- богаты витаминами;
- простота приготовления;
- натуральная сладость без добавленного сахара.
Как приготовить
Разрежьте яблоко пополам, удалите сердцевину, добавьте грецкие орехи, мед и корицу. Запеките при 180 °C 15–20 минут.
Овсяное печенье без яиц и масла
Постное овсяное печенье на банане и меде — отличная альтернатива покупным сладостям.
Плюсы:
- простые ингредиенты;
- можно есть на завтрак или перекус;
- легко хранится.
Рецепт
- спелый банан;
- стакан овсяных хлопьев;
- 2 ст. ложки меда;
- щепотка корицы и ванили.
Разомните банан, смешайте с овсянкой и медом. Выпекайте при 180 °C 15 минут.
Во время поста можно наслаждаться сладким без вреда для здоровья и без нарушения традиций. Фрукты, орехи, мед, какао и натуральные десерты — отличные варианты, чтобы разнообразить рацион и не чувствовать себя ограниченным. Главное — выбирать натуральные продукты и избегать искусственных заменителей.
