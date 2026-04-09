Как защитить животных от клещей, блох и комаров: 7 правил безопасности

С приходом тепла для многих домашних питомцев наступает пора долгих выгулов, купания в реках и лесных походов в компании любимых хозяев. Но радость от прогулки может легко омрачить встреча с проснувшимися насекомыми-паразитами. Комары, блохи и, главное, клещи — не только приставучие источники дискомфорта, но и переносчики различных заболеваний, в том числе смертельно опасных. Рассказываем все, что нужно знать об обработке питомца от паразитов. Обезопасьте своего подопечного прямо сейчас!
Какие опасности несут насекомые: энцефалит, пироплазмоз, дирофиляриоз
Многие владельцы животных недооценивают угрозу, которую представляют собой паразиты. Однако опасные болезни от укусов насекомых — это не миф. После заражения такие заболевания развиваются стремительно и нередко приводят к летальному исходу.
К примеру, печально известные иксодовые клещи являются переносчиками возбудителя пироплазмоза (бабезиоза). Симптомы заражения и разрушения эритроцитов появляются через 3–7 дней, в их числе:
вялость;
отказ от еды;
темная, цвета кофе, моча;
повышение температуры.
Без введения специфических противопротозойных препаратов животное погибает за 4–5 дней. У кошек эта болезнь встречается реже, чем у собак, но протекает даже тяжелее.
Также клещи переносят боррелиоз (болезнь Лайма) и эрлихиоз. Укус зараженного клеща может спровоцировать тяжелые неврологические расстройства у ослабленных животных. А еще важно помнить, что клещи с шерсти собаки могут переползти на человека. О том, как самим уберечься от страшного диагноза, читайте в нашем материале.
Комары представляют собой иную — не меньшую — опасность. Они являются переносчиками дирофиляриоза, или «сердечных червей». Микроскопические личинки (микрофилярии) попадают в кровоток жертвы во время укуса и мигрируют в сердце и легочные артерии, вырастая до 30 см в длину. Болезнь годами протекает бессимптомно, проявляясь лишь кашлем и быстрой утомляемостью. Когда развивается сердечная недостаточность, спасти питомца уже почти невозможно. Из-за глобального потепления ареал комаров-переносчиков расширяется, и дирофиляриоз сегодня регистрируют даже в средней полосе России.
И, конечно, блохи. Эти паразиты — не просто причина зуда. Они также переносят яйца ленточных глистов (огуречный цепень) и возбудителей тифа, бруцеллеза. Массовое заражение блохами у щенков и котят вызывает анемию и гибель животных.
Опасные болезни от укусов насекомых объединяет одно: профилактика всегда легче, дешевле и надежнее лечения. Так что переходим к вопросу — как защитить собаку или кошку от блох, клещей и других паразитов.
Правило 1. Когда начинать обработку: сроки по регионам
Распространенная ошибка — вспоминать о защите собак от клещей весной, уже после установления стабильного тепла. На самом деле иксодовые клещи просыпаются, как только среднесуточная температура перестает опускаться ниже +1–3 градусов, а снег сходит с земли.
Согласно данным Роспотребнадзора, активность клещей в России стартует в третьей декаде марта. В 2026 году первые обращения пострадавших от укусов зарегистрированы уже в начале марта в Краснодарском крае и Крыму. Пик активности приходится на конец мая — середину июня, но это не значит, что до мая обрабатывать питомца не нужно.
В регионах с теплым климатом (Краснодарский край, Крым, Кавказ) обработку начинают с конца февраля.
В средней полосе (Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород) старт сезона — середина — конец марта.
В Сибири и на Урале (Новосибирск, Екатеринбург) сезон стартует в начале апреля.
Только представьте: снег растаял, появились проталины, а голодный клещ уже сидит в прошлогодней траве…
Если вы не знаете точно, когда начинать обрабатывать собаку от клещей в вашем регионе, ориентируйтесь на простой принцип: первая обработка проводится за 3–7 дней до предполагаемого схода снега и установления плюсовой температуры. Завершают сезон обработок только с наступлением устойчивых холодов (в средней полосе это ноябрь), так как комары и клещи активны даже в сентябре — октябре.
Правило 2. Формы защиты: капли, ошейники, спреи, таблетки — плюсы и минусы
На рынке представлена масса средств для защиты животных от паразитов. Они делятся на четыре типа: спреи, таблетки, капли, ошейники. Сравнение этих средств приводим далее.
Капли на холку
Это самый популярный формат. Препарат (действующее вещество — фипронил, перметрин, селамектин) впитывается в кожу, накапливается в сальных железах и равномерно распределяется по телу без всасывания в кровь. Клещ погибает при контакте с обработанной шерстью.
Плюсы:
удобство нанесения;
длительное действие (3–4 недели);
комплексный эффект (от блох, клещей и власоедов).
Минусы:
нельзя мыть питомца 2–3 дня до и после обработки;
токсичны для кошек при контакте (некоторые капли для собак смертельны для кошек, учитывайте это, если у вас живет несколько питомцев).
Ошейники
Импрегнированные (пропитанные) ленты медленно выделяют активное вещество.
Плюсы:
непрерывная защита до 5–8 месяцев;
влагостойкость (некоторые модели).
Минусы:
могут вызывать раздражение на шее;
неэффективны при сильном заражении;
малоэффективны без второго вспомогательного средства (например, таблеток);
опасны для детей (нельзя трогать голыми руками без перчаток).
Спреи
Аэрозоли для обработки всего тела.
Плюсы:
мгновенное действие;
максимальная площадь покрытия;
подходят для экстренной защиты перед выходом в лес.
Минусы:
неудобное дозирование (легко переборщить или недобрать);
необходимость обработки на улице или в проветриваемом помещении;
риск слизывания.
Таблетки
Системные препараты (действующее вещество — флураланер, афоксоланер, сароланер). Скармливаются с пищей, благодаря чему быстро всасываются в кровь. Клещ погибает, когда кусает животное и получает дозу яда.
Плюсы:
не смываются водой и шампунем;
действуют 1–3 месяца;
нет риска для окружающих (выделяются с фекалиями, не впитываясь в кожу).
Минусы:
только для собак (большинство таблеток противопоказано кошкам).
Продолжая сравнение капель, ошейников и таблеток, отметим, что именно таблетки остаются самым проверенным средством, не требующим вспомогательных форм защиты.
Правило 3. Комплексная защита: можно ли совмещать разные средства
В эндемичных по пироплазмозу или дирофиляриозу регионах одного средства часто недостаточно. Ветеринары рекомендуют комбинировать методы, но делать это с умом.
Правила совмещения
Ошейник + таблетки. Самый надежный вариант для собак в зоне высокого риска. Ошейник отпугивает большинство клещей, таблетки убивают тех, кто все же присосался. Токсичность минимальна, так как ошейник работает локально, а таблетки — системно.
Капли + ошейник. Не рекомендуется. Капли уже распределены по коже, ошейник создает повышенную концентрацию на шее, что может вызвать химический ожог или сильную аллергию.
Спрей + таблетки. Допустимо при разовом походе в лес: таблетка работает фоном, спрей усиливает защиту на 6–8 часов.
Для обработки питомца от паразитов важно учитывать вес и возраст животного. Щенков до восьми недель нельзя обрабатывать большинством капель и таблеток — только спреями с мягким составом.
Важно!
Защита от блох и клещей не спасает от дирофиляриоза. Ни капли, ни ошейник не убивают комаров на подлете. Для профилактики дирофиляриоза нужны отдельные средства — таблетки или капли на холку с содержанием ивермектина, селамектина или моксидектина (каждые 30 дней в течение всего сезона комаров, с мая по октябрь).
Правило 4. Что важно для кошек: особенности выбора средств
Физиология кошек кардинально отличается от собачьей, и это критично при выборе защиты от паразитов. Кошки не способны метаболизировать многие токсины (особенно перметрин и эфирные масла), которые безопасны для собак.
Вот как защитить кошку от блох и клещей:
запрещены любые капли для собак (попадание на шерсть или кожу кошки даже 1 мл препарата с перметрином вызывает судороги, тремор, гиперсаливацию и смерть в течение 2–3 часов);
выбирайте только ветеринарные препараты с маркировкой «для кошек» (действующие вещества: фипронил в низкой концентрации, селамектин, эмодепсид).
Как защитить кошку от блох и клещей с учетом образа жизни? Если кошка находится на свободном выгуле, например на даче, обязательно используйте комбинацию: капли на холку (раз в 3 недели) + спрей перед выходом. Домашней кошке, которая не выходит на улицу, обработка все равно нужна: вы можете принести блох на обуви, а комары залетают в окна. Минимальный режим — капли раз в 2–3 месяца или ошейник в сезон активности паразитов.
Для профилактики дирофиляриоза у кошек оптимальный вариант — капли на холку широкого спектра (например, с селамектином), которые работают одновременно против блох, ушных клещей, личинок дирофилярий и некоторых гельминтов.
Правило 5. Обработка территории: как снизить риск на участке
Даже идеально обработанный питомец принесет на шерсти клещей с вашего же участка. Именно поэтому комплексная защита собак от клещей весной включает акарицидную обработку территории.
Акарициды (средства, убивающие клещей) распыляют на газоны, вдоль заборов и садовых дорожек. Оптимальные сроки обработки — после схода снега и появления первых проталин, до начала массовой активности паразитов. Эффект сохраняется 1–1,5 месяца (что, впрочем, зависит от погоды, ведь дожди смывают препарат).
Что можно использовать
Профессиональные услуги дезинсекции. Обработка туманом (холодным или горячим) проникает в щели, труднодоступные участки почвы и в траву.
Самостоятельная обработка. Препараты разводятся водой и распыляются садовым опрыскивателем. Важно соблюдать дозировку: превышение токсично для почвы и дождевых червей.
Барьерная защита. Вдоль забора рассыпают гранулированный акарицид (медленного действия).
После обработки участка не выпускайте питомца на газон 24–48 часов (пока препарат не высохнет и не впитается в стебли растений). Кроликов, морских свинок и черепах на время обработки убирают в дом.
Даже после обработки территории защита собак от клещей весной не отменяет индивидуальную защиту: с соседнего участка или из леса клещи легко переползут на вашу территорию, будьте бдительны!
Правило 6. Осмотр после прогулок: куда смотреть и что делать
Ни одно средство не дает стопроцентной гарантии того, что клещ не присосется к питомцу. Поэтому регулярный осмотр — один из столпов защиты четверолапого подопечного. Клещ не впивается мгновенно: он ищет место с тонкой кожей 30–120 минут.
Алгоритм осмотра
После каждой прогулки в лесу или высоком травостое проводите осмотр. В городском парке достаточно осмотра один раз в день.
Используйте расческу с частыми зубьями и фен (холодный воздух раздувает шерсть).
Зоны повышенного риска у собак: голова (уши, веки, губы), подмышки, пах, межпальцевые промежутки, хвост (под корнем), шея под ошейником.
Зоны у кошек: голова (за ушами), подмышки передних лап, живот.
Голодный клещ величиной с маковое зерно, еще не напившийся крови, почти незаметен, так что ищите темные бугорки на коже. Если же паразит уже присосался и увеличился до горошины, вокруг места укуса может образоваться покраснение, обратите на это внимание.
Что делать, если вы нашли паразита? Ни в коем случае не капайте на него маслом, не прижигайте спиртом — это заставит его выплюнуть содержимое желудка в ранку на теле животного, повышая риск заражения.
Правило 7. Первая помощь при укусе клеща
Обнаружив присосавшегося клеща, действуйте быстро, но без паники.
Как удалить клеща с тела питомца
Используйте специальный крючок (тик-твистер) или пинцет с тонкими кончиками. Не беритесь голыми пальцами — микрофилярии могут проникнуть в вашу кровь через микротрещины на коже.
Захватите клеща максимально близко к коже, к месту хоботка. Не давите на брюшко.
Круговыми движениями (против часовой стрелки) выкручивайте клеща, как шуруп. Обычное выдергивание приведет лишь к тому, что голова паразита оторвется и останется в теле животного.
Ранку обработайте хлоргексидином или мирамистином.
Далее поместите паразита в плотно закрывающийся контейнер (баночку) с влажной ваткой и отнесите в лабораторию (санэпидстанция, платные ветлаборатории) для исследования на пироплазмоз, боррелиоз и энцефалит. Максимум отведенного времени — двое суток.
Срочно ведите питомца к врачу, если:
не смогли удалить головку (осталась черная точка под кожей) — может быть абсцесс;
через 1–6 дней у питомца поднялась температура, появилась вялость, темная моча;
место укуса сильно опухло и покраснело.
Запомните! Вакцины от пироплазмоза для собак не существует (есть только препараты, облегчающие течение болезни). Так что ваше оружие — лишь своевременная обработка питомца от паразитов и бдительность.
Средства от комаров для животных также необходимы: спреи с пиретроидами или капли с моксидектином защитят от дирофиляриоза. Начинайте их применение за 1 месяц до начала лета комаров и заканчивайте через 1 месяц после его окончания.
Берегите своих питомцев, не полагайтесь на авось. Правильная стратегия — начать сезон обработок вовремя, выбрать подходящую форму защиты и соблюдать регулярность. Здоровье вашего четвероногого друга в ваших руках!
