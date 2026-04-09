Как защитить животных от клещей, блох и комаров: 7 правил безопасности

С приходом тепла для многих домашних питомцев наступает пора долгих выгулов, купания в реках и лесных походов в компании любимых хозяев. Но радость от прогулки может легко омрачить встреча с проснувшимися насекомыми-паразитами. Комары, блохи и, главное, клещи — не только приставучие источники дискомфорта, но и переносчики различных заболеваний, в том числе смертельно опасных. Рассказываем все, что нужно знать об обработке питомца от паразитов. Обезопасьте своего подопечного прямо сейчас!

Какие опасности несут насекомые: энцефалит, пироплазмоз, дирофиляриоз

Многие владельцы животных недооценивают угрозу, которую представляют собой паразиты. Однако опасные болезни от укусов насекомых — это не миф. После заражения такие заболевания развиваются стремительно и нередко приводят к летальному исходу.

К примеру, печально известные иксодовые клещи являются переносчиками возбудителя пироплазмоза (бабезиоза). Симптомы заражения и разрушения эритроцитов появляются через 3–7 дней, в их числе:

вялость;

отказ от еды;

темная, цвета кофе, моча;

повышение температуры.

Без введения специфических противопротозойных препаратов животное погибает за 4–5 дней. У кошек эта болезнь встречается реже, чем у собак, но протекает даже тяжелее.

Также клещи переносят боррелиоз (болезнь Лайма) и эрлихиоз. Укус зараженного клеща может спровоцировать тяжелые неврологические расстройства у ослабленных животных. А еще важно помнить, что клещи с шерсти собаки могут переползти на человека. О том, как самим уберечься от страшного диагноза, читайте в нашем материале.

Какие опасности несут насекомые Фото: Shutterstock/FOTODOM

Комары представляют собой иную — не меньшую — опасность. Они являются переносчиками дирофиляриоза, или «сердечных червей». Микроскопические личинки (микрофилярии) попадают в кровоток жертвы во время укуса и мигрируют в сердце и легочные артерии, вырастая до 30 см в длину. Болезнь годами протекает бессимптомно, проявляясь лишь кашлем и быстрой утомляемостью. Когда развивается сердечная недостаточность, спасти питомца уже почти невозможно. Из-за глобального потепления ареал комаров-переносчиков расширяется, и дирофиляриоз сегодня регистрируют даже в средней полосе России.

И, конечно, блохи. Эти паразиты — не просто причина зуда. Они также переносят яйца ленточных глистов (огуречный цепень) и возбудителей тифа, бруцеллеза. Массовое заражение блохами у щенков и котят вызывает анемию и гибель животных.

Опасные болезни от укусов насекомых объединяет одно: профилактика всегда легче, дешевле и надежнее лечения. Так что переходим к вопросу — как защитить собаку или кошку от блох, клещей и других паразитов.

Правило 1. Когда начинать обработку: сроки по регионам

Распространенная ошибка — вспоминать о защите собак от клещей весной, уже после установления стабильного тепла. На самом деле иксодовые клещи просыпаются, как только среднесуточная температура перестает опускаться ниже +1–3 градусов, а снег сходит с земли.

Согласно данным Роспотребнадзора, активность клещей в России стартует в третьей декаде марта. В 2026 году первые обращения пострадавших от укусов зарегистрированы уже в начале марта в Краснодарском крае и Крыму. Пик активности приходится на конец мая — середину июня, но это не значит, что до мая обрабатывать питомца не нужно.

В регионах с теплым климатом (Краснодарский край, Крым, Кавказ) обработку начинают с конца февраля.

В средней полосе (Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород) старт сезона — середина — конец марта.

В Сибири и на Урале (Новосибирск, Екатеринбург) сезон стартует в начале апреля.

Только представьте: снег растаял, появились проталины, а голодный клещ уже сидит в прошлогодней траве…

Если вы не знаете точно, когда начинать обрабатывать собаку от клещей в вашем регионе, ориентируйтесь на простой принцип: первая обработка проводится за 3–7 дней до предполагаемого схода снега и установления плюсовой температуры. Завершают сезон обработок только с наступлением устойчивых холодов (в средней полосе это ноябрь), так как комары и клещи активны даже в сентябре — октябре.

Когда начинать обработку питомца от паразитов Фото: Shutterstock/FOTODOM

Правило 2. Формы защиты: капли, ошейники, спреи, таблетки — плюсы и минусы

На рынке представлена масса средств для защиты животных от паразитов. Они делятся на четыре типа: спреи, таблетки, капли, ошейники. Сравнение этих средств приводим далее.

Капли на холку

Это самый популярный формат. Препарат (действующее вещество — фипронил, перметрин, селамектин) впитывается в кожу, накапливается в сальных железах и равномерно распределяется по телу без всасывания в кровь. Клещ погибает при контакте с обработанной шерстью.

Плюсы:

удобство нанесения;

длительное действие (3–4 недели);

комплексный эффект (от блох, клещей и власоедов).

Минусы:

нельзя мыть питомца 2–3 дня до и после обработки;

токсичны для кошек при контакте (некоторые капли для собак смертельны для кошек, учитывайте это, если у вас живет несколько питомцев).

Ошейники

Импрегнированные (пропитанные) ленты медленно выделяют активное вещество.

Плюсы:

непрерывная защита до 5–8 месяцев;

влагостойкость (некоторые модели).

Минусы:

могут вызывать раздражение на шее;

неэффективны при сильном заражении;

малоэффективны без второго вспомогательного средства (например, таблеток);

опасны для детей (нельзя трогать голыми руками без перчаток).

Чем обработать питомца от паразитов Фото: Shutterstock/FOTODOM

Спреи

Аэрозоли для обработки всего тела.

Плюсы:

мгновенное действие;

максимальная площадь покрытия;

подходят для экстренной защиты перед выходом в лес.

Минусы:

неудобное дозирование (легко переборщить или недобрать);

необходимость обработки на улице или в проветриваемом помещении;

риск слизывания.

Таблетки

Системные препараты (действующее вещество — флураланер, афоксоланер, сароланер). Скармливаются с пищей, благодаря чему быстро всасываются в кровь. Клещ погибает, когда кусает животное и получает дозу яда.

Плюсы:

не смываются водой и шампунем;

действуют 1–3 месяца;

нет риска для окружающих (выделяются с фекалиями, не впитываясь в кожу).

Минусы:

только для собак (большинство таблеток противопоказано кошкам).

Продолжая сравнение капель, ошейников и таблеток, отметим, что именно таблетки остаются самым проверенным средством, не требующим вспомогательных форм защиты.

Правило 3. Комплексная защита: можно ли совмещать разные средства

В эндемичных по пироплазмозу или дирофиляриозу регионах одного средства часто недостаточно. Ветеринары рекомендуют комбинировать методы, но делать это с умом.

Комплексная защита: можно ли совмещать разные средства Фото: Shutterstock/FOTODOM

Правила совмещения

Ошейник + таблетки. Самый надежный вариант для собак в зоне высокого риска. Ошейник отпугивает большинство клещей, таблетки убивают тех, кто все же присосался. Токсичность минимальна, так как ошейник работает локально, а таблетки — системно. Капли + ошейник. Не рекомендуется. Капли уже распределены по коже, ошейник создает повышенную концентрацию на шее, что может вызвать химический ожог или сильную аллергию. Спрей + таблетки. Допустимо при разовом походе в лес: таблетка работает фоном, спрей усиливает защиту на 6–8 часов.

Для обработки питомца от паразитов важно учитывать вес и возраст животного. Щенков до восьми недель нельзя обрабатывать большинством капель и таблеток — только спреями с мягким составом.

Важно!

Защита от блох и клещей не спасает от дирофиляриоза. Ни капли, ни ошейник не убивают комаров на подлете. Для профилактики дирофиляриоза нужны отдельные средства — таблетки или капли на холку с содержанием ивермектина, селамектина или моксидектина (каждые 30 дней в течение всего сезона комаров, с мая по октябрь).

Правило 4. Что важно для кошек: особенности выбора средств

Физиология кошек кардинально отличается от собачьей, и это критично при выборе защиты от паразитов. Кошки не способны метаболизировать многие токсины (особенно перметрин и эфирные масла), которые безопасны для собак.

Что важно для кошек: особенности выбора средств Фото: Shutterstock/FOTODOM

Вот как защитить кошку от блох и клещей:

запрещены любые капли для собак (попадание на шерсть или кожу кошки даже 1 мл препарата с перметрином вызывает судороги, тремор, гиперсаливацию и смерть в течение 2–3 часов);

выбирайте только ветеринарные препараты с маркировкой «для кошек» (действующие вещества: фипронил в низкой концентрации, селамектин, эмодепсид).

Как защитить кошку от блох и клещей с учетом образа жизни? Если кошка находится на свободном выгуле, например на даче, обязательно используйте комбинацию: капли на холку (раз в 3 недели) + спрей перед выходом. Домашней кошке, которая не выходит на улицу, обработка все равно нужна: вы можете принести блох на обуви, а комары залетают в окна. Минимальный режим — капли раз в 2–3 месяца или ошейник в сезон активности паразитов.

Для профилактики дирофиляриоза у кошек оптимальный вариант — капли на холку широкого спектра (например, с селамектином), которые работают одновременно против блох, ушных клещей, личинок дирофилярий и некоторых гельминтов.

Правило 5. Обработка территории: как снизить риск на участке

Даже идеально обработанный питомец принесет на шерсти клещей с вашего же участка. Именно поэтому комплексная защита собак от клещей весной включает акарицидную обработку территории.

Акарициды (средства, убивающие клещей) распыляют на газоны, вдоль заборов и садовых дорожек. Оптимальные сроки обработки — после схода снега и появления первых проталин, до начала массовой активности паразитов. Эффект сохраняется 1–1,5 месяца (что, впрочем, зависит от погоды, ведь дожди смывают препарат).

Как обработать дачный участок от паразитов Фото: Shutterstock/FOTODOM

Что можно использовать

Профессиональные услуги дезинсекции. Обработка туманом (холодным или горячим) проникает в щели, труднодоступные участки почвы и в траву.

Самостоятельная обработка. Препараты разводятся водой и распыляются садовым опрыскивателем. Важно соблюдать дозировку: превышение токсично для почвы и дождевых червей.

Барьерная защита. Вдоль забора рассыпают гранулированный акарицид (медленного действия).

После обработки участка не выпускайте питомца на газон 24–48 часов (пока препарат не высохнет и не впитается в стебли растений). Кроликов, морских свинок и черепах на время обработки убирают в дом.

Даже после обработки территории защита собак от клещей весной не отменяет индивидуальную защиту: с соседнего участка или из леса клещи легко переползут на вашу территорию, будьте бдительны!

Правило 6. Осмотр после прогулок: куда смотреть и что делать

Ни одно средство не дает стопроцентной гарантии того, что клещ не присосется к питомцу. Поэтому регулярный осмотр — один из столпов защиты четверолапого подопечного. Клещ не впивается мгновенно: он ищет место с тонкой кожей 30–120 минут.

Алгоритм осмотра

После каждой прогулки в лесу или высоком травостое проводите осмотр. В городском парке достаточно осмотра один раз в день. Используйте расческу с частыми зубьями и фен (холодный воздух раздувает шерсть). Зоны повышенного риска у собак: голова (уши, веки, губы), подмышки, пах, межпальцевые промежутки, хвост (под корнем), шея под ошейником. Зоны у кошек: голова (за ушами), подмышки передних лап, живот.

Голодный клещ величиной с маковое зерно, еще не напившийся крови, почти незаметен, так что ищите темные бугорки на коже. Если же паразит уже присосался и увеличился до горошины, вокруг места укуса может образоваться покраснение, обратите на это внимание.

Что делать, если вы нашли паразита? Ни в коем случае не капайте на него маслом, не прижигайте спиртом — это заставит его выплюнуть содержимое желудка в ранку на теле животного, повышая риск заражения.

Осмотр питомца после прогулок Фото: Shutterstock/FOTODOM

Правило 7. Первая помощь при укусе клеща

Обнаружив присосавшегося клеща, действуйте быстро, но без паники.

Как удалить клеща с тела питомца

Используйте специальный крючок (тик-твистер) или пинцет с тонкими кончиками. Не беритесь голыми пальцами — микрофилярии могут проникнуть в вашу кровь через микротрещины на коже. Захватите клеща максимально близко к коже, к месту хоботка. Не давите на брюшко. Круговыми движениями (против часовой стрелки) выкручивайте клеща, как шуруп. Обычное выдергивание приведет лишь к тому, что голова паразита оторвется и останется в теле животного. Ранку обработайте хлоргексидином или мирамистином.

Далее поместите паразита в плотно закрывающийся контейнер (баночку) с влажной ваткой и отнесите в лабораторию (санэпидстанция, платные ветлаборатории) для исследования на пироплазмоз, боррелиоз и энцефалит. Максимум отведенного времени — двое суток.

Срочно ведите питомца к врачу, если:

не смогли удалить головку (осталась черная точка под кожей) — может быть абсцесс;

через 1–6 дней у питомца поднялась температура, появилась вялость, темная моча;

место укуса сильно опухло и покраснело.

Запомните! Вакцины от пироплазмоза для собак не существует (есть только препараты, облегчающие течение болезни). Так что ваше оружие — лишь своевременная обработка питомца от паразитов и бдительность.

Средства от комаров для животных также необходимы: спреи с пиретроидами или капли с моксидектином защитят от дирофиляриоза. Начинайте их применение за 1 месяц до начала лета комаров и заканчивайте через 1 месяц после его окончания.

Берегите своих питомцев, не полагайтесь на авось. Правильная стратегия — начать сезон обработок вовремя, выбрать подходящую форму защиты и соблюдать регулярность. Здоровье вашего четвероногого друга в ваших руках!

Ранее мы составили чек-лист по весеннему уходу за питомцами.