Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
23 марта 2026 в 18:37

Врач рассказал, при какой температуре в лесах просыпаются клещи

Доктор Звонков: клещи в лесах просыпаются при температуре выше +5-7 градусов

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Клещи активизируются весной, когда устанавливается устойчивое тепло, сообщил NEWS.ru врач-терапевт, реаниматолог Андрей Звонков. По его словам, температура воздуха должна держаться выше +5-7 градусов. Он уточнил, что если весна выдалась теплой, то опасные насекомые могут проснуться уже в марте, а пик их активности придется на май или июнь.

Период активности клещей начинается с наступлением устойчивого тепла. Паразиты «просыпаются», когда температура поднимается выше +5-7 градусов. Поэтому теплой весной они могут появляться уже в марте, а пик их активности будет в мае-июне, — рассказал Звонков.

Он напомнил, что закрытая одежда — это лучший способ защитить себя от укуса. Также врач порекомендовал не забывать об аэрозоли от клещей при походах в лес. По его словам, средством нужно обработать ноги и руки — те места, куда может залезть насекомое. Самой же эффективной мерой защиты от энцефалита, уточнил Звонков, является вакцинация.

Ранее врач-терапевт Дмитрий Карпенко заявил, что уксус и чеснок не спасут от укусов клещей, поэтому ни одно народное средство, приготовленное дома, не защитит от этих паразитов. Он отметил, что неприятные для человека запахи не отпугивают клещей. По его словам, эти насекомые ориентируются в первую очередь на тепло, углекислый газ и запах пота

клещевой энцефалит
вирус
инфекция
болезни
Вероника Филина-Коган
В. Филина-Коган
Степанида Королева
С. Королева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Несколько москвичей пострадали при столкновении легковушки с грузовиком
Путин запретил изымать у многодетных семей участки и машины за долги
«Предметы гигиены»: раскрыто, что с сына Кадышевой хочет взыскать бывшая
На месте Волынской резни на Украине нашли первые артефакты
Кореевед раскрыл, кто будет руководить КНДР после Ким Чен Ына
Что известно о переговорах США и Ирана в Исламабаде
Герой России объяснил бессилие комплексов Patriot перед иранскими ракетами
Военэксперт раскрыл, что стоит за словами Трампа о прекращении атак на Иран
«Он клоун»: экс-игрок «Зенита» посоветовал Соболеву обратиться к психологу
Рубио выступит в суде по делу о тайном лоббировании интересов Венесуэлы
Захарова ответила насчет соблюдения договоренностей между Россией и Ираном
«Понимает только язык силы»: в Иране назвали Трампа лжецом и дьяволом
Депутат спрогнозировал смену популярных направлений у российских туристов
Центробанк резко понизил официальные курсы валют
Врач рассказал, при какой температуре в лесах просыпаются клещи
Волонтеры начали поиски пропавших в Ульяновске подростков
27 подставных ДТП: дорожные мошенники три года наживались на авариях
Пенсионер потребовал €3 тыс. от подозреваемого в подрыве «СП»
Сотрудник венгерской разведки попал в базу «Миротворца»
«Пока не видит»: возлюбленный Лерчек о ее состоянии
Дальше
Самое популярное
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Москва

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

Telegram перестал работать в ряде российских регионов
Россия

Telegram перестал работать в ряде российских регионов

Как правильно мерить давление: 5 правил точного измерения
Семья и жизнь

Как правильно мерить давление: 5 правил точного измерения

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.