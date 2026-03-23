Врач рассказал, при какой температуре в лесах просыпаются клещи Доктор Звонков: клещи в лесах просыпаются при температуре выше +5-7 градусов

Клещи активизируются весной, когда устанавливается устойчивое тепло, сообщил NEWS.ru врач-терапевт, реаниматолог Андрей Звонков. По его словам, температура воздуха должна держаться выше +5-7 градусов. Он уточнил, что если весна выдалась теплой, то опасные насекомые могут проснуться уже в марте, а пик их активности придется на май или июнь.

Период активности клещей начинается с наступлением устойчивого тепла. Паразиты «просыпаются», когда температура поднимается выше +5-7 градусов. Поэтому теплой весной они могут появляться уже в марте, а пик их активности будет в мае-июне, — рассказал Звонков.

Он напомнил, что закрытая одежда — это лучший способ защитить себя от укуса. Также врач порекомендовал не забывать об аэрозоли от клещей при походах в лес. По его словам, средством нужно обработать ноги и руки — те места, куда может залезть насекомое. Самой же эффективной мерой защиты от энцефалита, уточнил Звонков, является вакцинация.

Ранее врач-терапевт Дмитрий Карпенко заявил, что уксус и чеснок не спасут от укусов клещей, поэтому ни одно народное средство, приготовленное дома, не защитит от этих паразитов. Он отметил, что неприятные для человека запахи не отпугивают клещей. По его словам, эти насекомые ориентируются в первую очередь на тепло, углекислый газ и запах пота