22 марта 2026 в 09:54

Россиянам рассказали, в какие месяцы клещи угрожают собакам больше всего

Кинолог Голубев: весенние прогулки с собаками опасны из-за клещей

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Клещи начинают проявлять активность ранней весной, как только почва прогревается до +5 градусов, а пик их активности в средней полосе приходится на апрель и май, поэтому прогулки с собаками в этот период наиболее опасны, рассказал РИА Новости президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев. Специалист предостерег владельцев, считающих март и начало апреля безопасными.

Владельцы домашних животных порой думают, что гулять в марте или начале апреля безопасно. Однако это не так: клещи уже есть в прошлогодней траве. Весенние паразиты во многом даже опаснее, поскольку после спячки они активнее и сразу нападают на жертву, — высказался он.

Ранее кандидат биологических наук, член общественного совета Росприроднадзора Дмитрий Федоров сообщил, что иксодовые клещи в Московской области распространены практически на всей территории, при этом традиционно самые высокие показатели их численности отмечаются в Дмитровском, Талдомском, Пушкинском, Ногинском и Истринском городских округах. Помимо этого, значительное скопление паразитов наблюдается в Шатуре, Егорьевске, Воскресенске, Раменках и Можайске.

Кроме того, руководитель управления Роспотребнадзора по Калининградской области Елена Бабура сообщила, что клещи являются переносчиками энцефалита, геморрагических лихорадок, боррелиоза, туляремии и ряда других инфекций. В связи с этим специалист призвала жителей не пренебрегать мерами предосторожности в весенне-летний сезон.

