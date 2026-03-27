27 марта 2026 в 16:41

Кинолог рассказал о неочевидной опасности купания в реке для собак

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Непривитые и необработанные от паразитов собаки могут серьезно заболеть после купания в реке, предупредил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев. В беседе с RT он напомнил, что животным категорически нельзя плавать в стоячей воде и в местах, заросших тиной.

Прежде всего питомец должен быть привит и обработан от паразитов. Между последней прививкой и началом купального сезона нужно выдержать карантин не менее двух недель. Нужно учесть, что вакцинация и обработка не дают 100% защиты, но значительно снижают риск осложнений и заболеваний с летальным исходом. Смертельно опасно плавать в стоячей воде, а также в заросшей тиной заводи. Именно там развиваются самые разные бактерии, а также остаются биологические следы диких животных, — отметил Голубев.

По его словам, прежде чем пускать собаку в воду, стоит самому зайти и проверить дно: нет ли коряг, глубокого ила и насколько безопасна глубина. Отправляясь к реке, обязательно нужно взять с собой бутылку воды — после активного купания питомец захочет пить. А еще лучше иметь запас чистой воды, чтобы после купания ополоснуть животное, заключил специалист.

Ранее Голубев заявил, что владельцам собак рекомендуется выбирать ветеринара по реальным отзывам, ознакомившись с конкретной информацией о его работе. Он отметил, что общий рейтинг о клинике может быть неинформативен.

собаки
кинологи
здоровье
питомцы
