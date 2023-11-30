«Востребованы как никогда»: Митя Фомин раскрыл географию своих выступлений Фомин рассказал, что на Новый год будет выступать в Дубае

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В уходящем году в России артисты были востребованы как никогда, сообщил журналистам за кулисами музыкальной премии «Золотой граммофон» певец Митя Фомин. По его словам, география выступлений заметно расширилась, а Новый год он традиционно встретит на рабочем месте.

Удивительная вещь, но в этом году артисты востребованы как никогда. География ширится, я очень много в этом году выступал в Крыму. Люди хотят приходить на концерты, люди хотят отвлекаться, люди хотят получать положительное настроение. Если артиста ждут — это прекрасно. Песня строить и жить помогает, особенно в это непростое время, — сказал певец.

Фомин признался, что Новый год он также встретит на работе — будет выступать. Правда, не в заснеженной Москве, а в жарком Дубае.

Новый год для артиста всегда жаркое время. Я никогда не выбирал площадки — они выбирали меня. Я считаю, что артист, если его ждут, должен оправдывать свое место. И для меня не существует праздников — я сам как праздник. И для меня не существует лучшего предложения, чем украсить чей-то праздник, — объяснил артист.

Также в ходе общения с прессой Фомин рассказал, что в наступающем году одной из главных целей для него является выпуск нового мини-альбома. Одной из заметных музыкальных новинок там обещает стать дуэт с Ириной Понаровской.