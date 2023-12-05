«Готов заплатить, чтобы я не спалил Ляйсан?»: что угрожает браку Воли Экстрасенс Александр Шепс проговорился о семейных проблемах Воли и Утяшевой

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Экстрасенс Александр Шепс проговорился о семейных проблемах комика Павла Воли и спортсменки Ляйсан Утяшевой. Как Шепс может «спалить» Волю, что он просит за молчание, какие проблемы в браке у звездной пары?

Что сказал Шепс о Воле и Утяшевой

Экстрасенс сделал неожиданное заявление о семье Воли во время авторского шоу на ТНТ. Юморист вместе с соведущим Ильей Соболевым решил проверить способности братьев Шепс — Олега и Александра. Сначала гости рассказывали о своих способностях, которые, как они считают, передались им по наследству от матери.

Воля не поверил словам экстрасенсов и решил устроить проверку, предложив Шепсам угадать загаданное им число. Александр засмеялся и сказал, что не любит такие проверки, а спустя некоторое время заявил, что у Воли есть секреты от супруги.

«Сколько ты готов теперь мне заплатить, чтобы я не спалил тебя Ляйсан?» — спросил Шепс.

Воля решил перевести вопрос гостя в шутку и рассказал о необычном обереге, который у него есть, это яйцо.

«Ляйсан знает о моих оберегах», — сказал юморист.

В этот момент Соболев отметил, что Утяшева не только знает об оберегах супруга, но и «крепко держит за них».

Как Воля и Утяшева начали встречаться

Звезды познакомились на одном из проектов, но долгое время они были просто друзьями, которые иногда виделись и проводили время вместе без намеков на романтику. Со временем Воля и Утяшева начали встречаться, но не афишировали свои отношения.

Молодых людей сблизила трагедия — в 2012 году в возрасте 47 лет мать спортсменки скончалась от сердечного приступа. Воля поддерживал Утяшеву: узнав о случившемся, шоумен, находившийся в Каннах, сразу же взял билет вылетел в Москву.

«Я отчетливо понял, что время для встреч, игр и болтовни закончилось сейчас. И если я ее не возьму и не обниму, и не буду ее отпускать, она просто просочится сквозь мои пальцы, потому что у нее наверняка начнется другой период в жизни», — делился Воля в одном из интервью.

В 2012 году юморист сделал спортсменке предложение. Утяшева рассказывала, что это произошло, когда она чистила картошку: Воля встал на колено, протянул девушке коробочку с кольцом и сказал: «Давай поженимся».

Свадьба была скромной, поскольку проходила спустя полгода после похорон матери Утяшевой. Звезды расписались в загсе, а затем отметили праздник в семейном кругу. Недавно Утяшева рассказала, что не брала фамилию супруга, однако недавно приняла решение все же стать Ляйсан — Воля.

«Я до сих пор Ляйсан Утяшева вот уже как десятый год. И я вот думаю, может, действительно на десяточку сделать ему приятный сюрприз», — сказала спортсменка.

Медовый месяц пара провела в Испании, где спортсменка родила сына.

«У меня были страшные психологические срывы. Я рожаю Роберта — и в эту же секунду в беспамятстве беру телефон и набираю маму... Да, это страшно. Пашка влетает ко мне, обнимает и говорит: „Мась, давай моей маме наберем“. Паша всегда нравился моей маме. Она одобрила наш союз. Все это рождалось на ее глазах», — вспоминала Утяшева.

Изменял ли Воля Утяшевой

В 2020 году в СМИ распространилось фото, на котором юморист находится в ресторане с неизвестной девушкой. Журналисты называли спутницу шоумена «малолетней эскортницей» и приписывали ему измену супруге.

Долгое время Воля не комментировал информацию, однако потом разразился со сцены Comedy Club. По его словам, фото было сделано исподтишка, а «фейк-ньюс накатали столько статей: изменщик, эскортница».

«Ко мне тоже прилетает эта новость. Читаю: „Я и 16-летняя эскортница“. Думаю: „Вау! Надо Ляйсан рассказать, пока ей кто-то другой не рассказал“. Прихожу домой и по глазам вижу, что она тоже прочитала. Сейчас будет экзамен и до хрена дополнительных вопросов», — рассказывал телеведущий.

Воля добавил, что супруга поддержала его в этот сложный момент и не поверила распространившимся сплетням. Однако публика повесила на юмориста ярлык изменщика. По словам комика, во время одного из перелетов стюардесса относилась к нему пренебрежительно, а когда Утяшева уходила в туалет, сказала ей: «Идите спокойно. Присмотрим за кобелищем».

Сама спортсменка отшучивается, когда ее спрашивают о неверности Воли. В недавнем интервью YouTube-каналу «Влобушкинъ» она сказала, что муж изменяет ей с пюре.

«Вот с кем он мне изменяет, это с пюре. Я даже не берусь готовить пюре, потому что всегда будет не так, будет много комочков. Про него надо снять фильм «Павел и пюре», — заявила Утяшева.

Что известно о детях Воли и Утяшевой

В 2013 году пара Воля и Утяшева стали родителями сына Роберта, а спустя два года — дочери Софии. На запястье Воли вскоре появились татуировки с именами детей, а на груди — с их лицами. Долгое время пара скрывала наследников, однако со временем они стали показывать их в соцсетях.

«Когда появляются дети, ты становишься слегка другим человеком. Наверное, со стороны это может выглядеть странно: мол, зачем ты наколол их фотки, ты что, можешь забыть, что у тебя есть дети? Но это что-то неудержимое внутри тебя», — говорил Воля.

В недавнем интервью Утяшева рассказала, что не забеременела в третий раз из-за нерешительности супруга.

«Если бы Павел Алексеевич вот так же мне сказал, возможно, у нас бы уже было трое детей, а может быть, и больше. Мы на это все „чики-пуки“ потратили лет шесть», — рассказала спортсменка.

Дети пары растут любознательными — Утяшева несколько раз публиковала видео, где дети читают вместо сказок книги о животных и истории России. Роберт уже успел попробовать себя в плавании, футболе и дзюдо, а София любит танцевать.

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