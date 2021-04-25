«Второй Шрек»: юзеры высмеяли Зака Эфрона после пластики

https://static.news.ru/photo/e83d53ea-a699-11eb-8324-96000091f725_660.jpg Зак Эфрон Фото: Famous/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Американский актёр Зак Эфрон стал объектом насмешек в социальных сетях после вероятной пластической операции. Юзеры назвали его «вторым Шреком», «человеческой версией зелёного великана», «сыном вьетнамского пчеловода» и суперзлодеем вселенной Marvel «Таносом».

С «новым лицом» артист пришёл на программу Earth Day! The Musical. Изменения в его образе не заметили только ленивые: квадратная челюсть, полные губы, «скулы Анджелины Джоли», отёки. Часть поклонников, тем не менее, уверены, что вся история с хирургическим вмешательством — ложь.

Зак Эфрон известен по ролям в картинах «Папе снова 17», «Старый Новый год», «Дедушка лёгкого поведения», «Красивый, плохой, злой», «Счастливчик» и другие.

Накануне певица Анита Цой, недавно отметившая 50-летний юбилей, в интервью «Собеседнику» рассказала, что помогает ей оставаться молодой и красивой. Раскрыть секрет своей гладкой и упругой кожи артистку заставили слухи о том, что она не брезгует услугами пластических хирургов. Однако, заверила Цой, у неё нет нужды ложиться под нож.

Ранее сообщалось, что юморист Гарик Харламов не скрывает, что в последнее время потерял форму и набрал лишний вес. Он спокойно относится к тому, что многие вокруг стали шутить над его поплывшей фигурой. Однако артиста задело, что танцора из Little Big все называют Пухляшом, а его «жирным придурком».