Какие фильмы и сериалы скоро выйдут с актерами из «Слова пацана»

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Иван Янковский

Актеры сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» продолжили съемки в российском кинематографе после успеха ленты. Где появятся Никита Кологривый (Кощей), Иван Янковский (Вова Адидас), Рузиль Минекаев (Маратик), Анна Пересильд (Айгуль) и другие?

Какие выйдут фильмы с Иваном Янковским в 2024 году

Актер Иван Янковский в сериале «Слово пацана» предстал перед зрителями в роли Вовы Адидаса. Сейчас артист задействован в съемках фильма «Инкария», где играет главного персонажа Антона. Выход картины запланирован на текущий год.

21 марта 2024 года состоится премьера сериала «Преступление и наказание» по одноименному роману Федора Достоевского. В ленте Янковский сыграет роль Родиона Раскольникова.

Также в конце года выйдет драматический сериал «Аутсорс», главную роль в котором исполнит Иван Янковский. Лента снимается по мотивам повести Дениса Драгунского «Дочь военного пенсионера», сюжет разворачивается в середине 90-х, когда смертная казнь в России еще была разрешена.

Какие выйдут фильмы с Никитой Кологривым в 2024 году

Актер Никита Кологривый сыграл в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте» роль лидера одной из группировок по прозвищу Кощей. В 2024 году с артистом выйдут сериалы «Последний богатырь. Наследие» и «Скрытые мотивы».

Главную роль Никита Кологривый сыграет в лентах «Чистые» о любовных приключениях российской интеллигенции прошлого и «Комбинация». Последняя рассказывает о музыкальной советской и российской группе с одноименным названием, которая получила широкую известность в начале 90-х годов. Актер воплотит на экране образ продюсера Александра Шишина, который с композитором Виталием Окороковым и создал музыкальный коллектив. Премьера картин назначена на 2024 год на онлайн-платформе Wink.

6 июня текущего года состоится премьера фильма «Подростки», в которой Никита Кологрнвый сыграл одну из главных ролей. В конце года с артистом также выйдет в прокат полнометражная картина «Степные боги».

Какие выйдут сериалы с Рузилем Минекаевым в 2024 году

Актер Рузиль Минекаев в сериале «Слово пацана» сыграл одну из главных ролей — 15-летнего Марата, мальчика из обеспеченной семьи, примкнувшего к уличной группировке.

Артист сейчас задействован в съемках детективного сериала «Подслушано в Рыбинске» от режиссера Петра Тодоровского. Лента расскажет про провинциального журналиста Юрия, который во время эпилептических припадков видит будущее и предстоящие убийства.

Премьера сериала намечена на платформе PREMIER в 2024 году. Всего зрителей ждет восемь эпизодов по 48 минут каждый. Рузиль Минекаев появится в кадре в качестве второстепенного персонажа.

Какие выйдут фильмы с Антоном Васильевым в 2024 году

Российский актер Антон Васильев снялся в криминальной драме Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте» в роли майора милиции Ильдара Юнусовича.

В 2024 году артист появится в лентах «Наследники. Дар крови» и «Подслушано в Рыбинске». Весной на телеканале НТВ выйдет сериал «Невский-7» с Антоном Васильевым в главной роли. В картине он сыграет сотрудника правоохранительных органов Павла Семенова, которому необходимо раскрыть опасные преступления в Санкт-Петербурге. Также в конце года выйдет в прокат фантастический фильм «Стальное сердце», где актер играет одну из главных ролей.

Какие выйдут фильмы с Юлией Александровой и Анной Пересильд

Актриса Юлия Александрова сыграла в сериале «Слово пацана» маму главного героя по кличке Пальто. Сейчас артистка задействована в съемках трех проектов. В 2024 году с ней на экраны выйдут сериал «Анна К» и фильм «Мой дикий друг». Она также сыграет главную роль в картине «Ждун в кино», который выйдет в прокат 1 января 2025 года.

Актриса Анна Пересильд, сыгравшая в сериале «Слово пацана» Айгуль, получила роль во втором сезоне сериала «Нежность», показ которого стартовал 1 января.

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