Певец SHAMAN: последние новости 17 января, концерты, Ульяновск, скандалы

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

SHAMAN (Ярослав Дронов)

Певец Ярослав Дронов (SHAMAN) не принял у поклонников цветы во время концерта в Ульяновске. Более того, он не вышел пообщаться со зрителями. В чем причина, какие еще последние новости известны про музыканта?

Как прошло выступление SHAMAN в Ульяновске

12 января SHAMAN выступил во Дворце культуры «Губернаторский» в Ульяновске. По информации портала 73online.ru, многие поклонники расстроились из-за того, что певец не принял их букеты. Кроме того, он не вышел пообщаться к фанатам.

После концерта представители музыканта объяснили, что он действительно не берет у зрителей цветы из соображений безопасности. При этом SHAMAN высоко оценил инициативу своего фан-клуба, члены которого договорились вместо букетов переводить деньги в фонд помощи больным детям.

К зрителям артист не выходит, поскольку боится заразиться вирусом во время тура.

Где SHAMAN даст концерты в ближайшее время

Ближайшие выступления SHAMAN запланированы в Астрахани (18 января), Новосибирске (29, 30 января), Перми (1 февраля), Нижнем Тагиле (2 февраля), Екатеринбурге (4 февраля), Тюмени (5 и 6 февраля), Кургане (8 февраля), Челябинске (9 февраля), Красноярске (24 февраля), Новосибирске (25 февраля), Омске (26 февраля), Москве (9, 10 марта), Санкт-Петербурге (20, 21 марта), Ессентуках (27 марта), Ставрополе (28 марта), Краснодаре (30 марта), Ростове-на-Дону (2, 3 апреля) и Таганроге (6 апреля).

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru SHAMAN (Ярослав Дронов)

Почему SHAMAN не служил в армии

Рэпер Николай Васильев (Vacio) через адвоката Романа Попова предложил SHAMAN на деле доказать преданность родине, о которой он поет в своих хитах. Адвокат заявил, что Vacio «бросает перчатку певцу SHAMAN».

Сам рэпер объявил, что готов отдать воинский долг, «если врачи дадут добро и родина позовет».

«Ему 31 год. Он не призывался на воинскую службу. Мне непонятно, как он ее избежал, и он подлежал также мобилизации, потому что подходит под возраст. Как он этого избежал — непонятно. Если Vacio будет служить — почему SHAMAN не может доказать на деле, что он любит родину. Такой же гражданин, как Vacio, пусть послужит», — пояснил Попов.

На вызов ответил представитель артиста Антон Коробков-Землянский.

«SHAMAN в данный момент дает сольный концерт в Волгограде. А что касается названного вами персонажа — хорошо, что он бросил перчатку, а не носок», — сказал он.

При этом до сих пор неизвестно, по каким причинам не служил SHAMAN.

Кто из артистов критиковал творчество SHAMAN

Экс-солистка группы «Мираж» Светлана Разина заявила, что на дух не переносит песни SHAMAN. Певице не нравится его «надрывная» манера исполнения.

«SHAMAN — это ужасно совершенно. Прости, Господи, что я так говорю, но не нравится мне», — прокомментировала она в программе «Легенда».

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru SHAMAN (Ярослав Дронов)

Певец Андрей Губин называл творчество SHAMAN «нафталином».

«Это в наше время, в 90-е, смотрелось старомодно, а сейчас 2023 год! SHAMAN — это такой нафталин для меня, что ужасно. Там такая музыка, что уже неважно, какие у него тексты. Там в музыке нет ничего нового», — высказался он в программе «Малахов».

Певица Лайма Вайкуле критиковала артиста за «крики в песнях».

«Ну и SHAMAN. Он ничего не пережил, орет себе — и все. Я всегда говорю, музыка не спорт. Тут не надо состязаться, кто громче, кто тянет длиннее ноту», — говорила она.

Певица Вика Цыганова усомнилась «в русскости» SHAMAN. По словам артистки, во время одной из личных встреч она призвала его сменить псевдоним, спросив, почему он не Ярослав Дронов, ведь России «дроны нужны на фронте».

«Муж был свидетелем, SHAMAN сказал, что готов приехать к нам домой в гости, поговорить. А я у него спросила еще тогда, мол, почему он не Ярослав Дронов? Нам такие вот дроны нужны на фронте. И имя у него славянское, очень красивое. Какой еще "шаман" в православной-то стране?» — возмущалась Цыганова.

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