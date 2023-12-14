SHAMAN: последние новости 14 декабря, что с Киевом, критика, концерты Певец SHAMAN выступил в Совете Федерации в день 30-летия парламента

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Певец SHAMAN выступает в фойе здания Совета Федерации

Певец Ярослав Дронов (SHAMAN) вчера, 13 декабря, исполнил свои хиты «Я русский» и «Встанем» в стенах Совета Федерации в день 30-летия парламента. Где еще в ближайшее время выступит артист, действительно ли он поедет с концертом в Киев?

«Такого аншлага не было даже на самых важных заседаниях», — заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко после выступления музыканта.

По ее мнению, именно за такими артистами, как SHAMAN, «будущее нашей культуры и эстрады».

Где SHAMAN даст концерты в ближайшее время

SHAMAN примет участие в «Главном новогоднем концерте» 17 декабря, а также в мероприятии «Мы верим твердо в героев спорта» 20 декабря.

Кроме того, у музыканта уже запланированы выступления на первую половину 2024 года. Он приедет в Ульяновск (12 января), Саратов (14 января), Волгоград (15 и 16 января), Астрахань (18 января), Пермь (31 января), Нижний Тагил (2 февраля), Тюмень (5 и 6 февраля), Курган (8 февраля), Челябинск (9 февраля), Магнитогорск (10 февраля), Красноярск (24 февраля), Новосибирск (25 февраля), Омск (27 февраля).

Также SHAMAN даст концерты в Москве (9 и 10 марта) и Санкт-Петербурге (20 марта).

Правда ли, что SHAMAN даст концерт в Киеве

Украинский портал по продаже билетов анонсировал выступление SHAMAN в Киеве 20 апреля 2023 года. При этом на официальном сайте певца информации о запланированных концертах за пределами России нет.

Анонс выступления SHAMAN в Киеве стал поводом для шуток в Сети. Некоторые поклонники артиста предположили, что к апрелю 2024 года Киев станет частью РФ и украинцы хором споют главный хит «Я русский».

Директор SHAMAN Антон Коробков-Землянский заявил, что на данный момент концерт музыканта на Украине не запланирован.

«В графике артиста такого концерта нет», — сказал он NEWS.ru.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Певец SHAMAN (Ярослав Дронов)

Станет ли SHAMAN доверенным лицом Путина

РБК назвал SHAMAN в числе тех, кто может войти в состав доверенных лиц Владимира Путина на выборах президента. По мнению музыкального критика и продюсера Павла Рудченко, такой вариант развития события действительно возможен, поскольку SHAMAN является номером один среди патриотических певцов в России.

«Политтехнологи давно прибегают к подобным методам и стараются привлекать популярных личностей, которые обладают определенной репутацией в народе. SHAMAN сейчас является номером один среди патриотических певцов. Он собирает огромные стадионы, его любят россияне. Поэтому я думаю, что он будет нужен команде Владимира Путина», — прокомментировал он NEWS.ru.

Кто из артистов критикует творчество SHAMAN

Солистка группы «Комбинация» Татьяна Иванова, чья песня звучит в сериале «Слово пацана», назвала SHAMAN «продуктом времени». Она отметила, что не знает, поет ли он от чистого сердца или его творчество — это так называемый коммерческий патриотизм.

«Я слышала пару его песен, которые транслируют по телевизору и радио. SHAMAN — это продукт времени, должен был возникнуть такой человек», — высказалась артистка NEWS.ru.

Участники Little Big Cофья Таюрская и Илья Прусикин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) в интервью Ирине Шихман (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) раскритиковали творчество SHAMAN. Они не верят, что исполнитель раскрутился без продюсеров, так как, по их словам, премьера одной из песен музыканта состоялась на федеральном канале. Также Прусикин назвал образ певца «сюрреалистичным».

Экс-солистка группы «Мираж» Светлана Разина заявила, что на дух не переносит песни SHAMAN. Ей не нравится «надрывная» манера исполнения музыканта.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Певец SHAMAN (Ярослав Дронов)

«SHAMAN — это ужасно совершенно. Прости Господи, что я так говорю, но не нравится мне», — сказала она в программе «Легенда».

Певица Лайма Вайкуле тоже критиковала SHAMAN за «крики в песнях».

«Ну и SHAMAN. Он ничего не пережил, орет себе — и все. Я всегда говорю, музыка — не спорт. Тут не надо состязаться, кто громче, кто тянет длиннее ноту», — комментировала исполнительница.

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