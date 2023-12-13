Правда ли, что SHAMAN выступит в Киеве в 2024 году: реакция директора певца Коробков-Землянский опроверг информацию о концерте SHAMAN в Киеве

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Певец Shaman (Ярослав Дронов)

Украинский портал по продаже билетов анонсировал выступление российского певца SHAMAN (Ярослава Дронова) в Киеве. Что об этом известно, как отреагировали представители артиста?

Что известно о концерте SHAMAN на Украине

Согласно афише украинского портала, SHAMAN должен выступить в столице Украины 20 апреля 2024 года. Стоимость билетов на выступление российского артиста начинается от 1500 рублей.

При этом на официальном сайте SHAMAN информации о запланированных концертах за пределами России нет. Его концертная программа расписана до 20 марта 2024 года.

Анонс выступления SHAMAN в Киеве стал поводом для шуток в Сети. Некоторые фанаты артиста предположили, что к апрелю 2024 года Киев станет частью России, и предвкушают, как украинцы хором споют главный хит артиста «Я русский».

Что заявили представители SHAMAN

Директор SHAMAN Антон Коробков-Землянский в интервью NEWS.ru сообщил, что в настоящий момент концерт артиста на Украине не запланирован.

«В графике артиста такого концерта нет», — отметил он.

Коробков-Землянский также обратил внимание, что достоверная информация о выступлениях SHAMAN доступна на официальном сайте исполнителя.

«Как мы можем узнать, фейк это или кто-то решил подшутить? Можно поинтересоваться у портала, который это размещает. График артиста есть на сайте, можете сами посмотреть, график всех городов расписан на полгода вперед», — сообщил директор певца.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Певец Shaman (Ярослав Дронов)

Может ли SHAMAN въехать на Украину

Певец SHAMAN за поддержку спецоперации в марте 2023 года был включен в санкционный список Литвы с запретом на въезд в страну. В июле того же года он попал под санкции Канады. При этом украинское правительство не вводило в отношении артиста персональные санкции. Исполнитель относится к запретам со стороны иностранных государств спокойно.

«У меня нет никаких активов за рубежом и никогда не было. Даже в Москве не обзавелся квартирой, живу в съемной. По сути, бездомный», — сказал он ТАСС.

Однако SHAMAN неоднократно сталкивался с критикой в свой адрес со стороны граждан Украины, которые ранее хвалили его творчество, но после начала спецоперации изменили свое отношение к артисту и его песням.

«Песня „Встанем“ вышла 23 февраля прошлого года. Едва опубликовал ее в соцсети, посыпались восторженные отклики, в том числе от украинских слушателей. Они писали, мол, вау, круто. Все изменилось буквально за день. 24-го полилось: „Сдохни, тварь!“ Зачастую угрозы и ругань исходили от тех же людей, которые накануне хвалили меня. До сих пор шлют всякие гадости из серии „продал душу дьяволу, гореть тебе в аду“», — рассказал певец.

Как SHAMAN поддерживает российских военных

Певец SHAMAN после начала спецоперации отказался от предложения поехать с выступлениями в Донбасс. После этого его песни были сняты с ротации на «Русском радио» и отменено выступление на премии Ru.TV. По словам артиста, на тот момент у него был плотный график гастролей.

Позднее артист выступил перед российскими военными в госпитале, а в январе 2023 года в рамках большого сольного тура по городам России дал благотворительные концерты в ДНР и ЛНР, где исполнил хиты «Встанем», «Я русский» и гимн России в авторской аранжировке.

«Нашей встречи я ждал долго. Знал, что меня тоже очень ждут и примут как родного. Потому что здесь я дома, в России. Моя команда приложила максимум усилий для того, чтобы концертное шоу в Мариуполе и Луганске запомнилось всем надолго и стало ярким началом этого года», — сказал артист на концерте.

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