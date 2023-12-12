Продюсер объяснил, почему SHAMAN хотят сделать доверенным лицом Путина Рудченко: SHAMAN может стать доверенным лицом Путина из-за патриотической славы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Нет ничего удивительного, что певец SHAMAN может стать доверенным лицом Владимира Путина на выборах в 2024 году, заявил NEWS.ru музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко. По его словам, исполнитель является номером один среди патриотических певцов в России.

Политтехнологи давно прибегают к подобным методам и стараются привлекать популярных личностей, которые обладают определенной репутацией в народе. SHAMAN сейчас является номером один среди патриотических певцов. Он собирает огромные стадионы, его любят россияне. Поэтому я думаю, что он будет нужен команде Владимира Путина, — пояснил Рудченко.

Он напомнил, что ранее в список доверенных лиц входила певица Диана Гурцкая. При этом эксперт уверен, что на карьеру SHAMAN его участие в предвыборной кампании Путина вряд ли повлияет, при условии, что в будущем тот не планирует связывать свою жизнь с политикой.

Ранее РБК назвал SHAMAN в числе тех, кто может войти в состав доверенных лиц Владимира Путина на выборах президента. Отмечается, что этот список обновится на 40% по сравнению со списком кампании 2018 года. По данным издания, в перечень впервые попали военные корреспонденты — в частности Александр Коц.

Доверенными лицами также могут стать кинорежиссер Никита Михалков, генеральный директор Мариинского и Большого театров Валерий Гергиев, ректор Театрального института им. Щукина Евгений Князев, гендиректор Эрмитажа Михаил Пиотровский, худрук и главный дирижер Государственного симфонического оркестра «Новая Россия» Юрий Башмет.