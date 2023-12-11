SHAMAN проиграл учительнице из Екатеринбурга на шоу «Перепой звезду!»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) проиграл музыкальный поединок 24-летней преподавательнице по сценической речи из Екатеринбурга Татьяне Смирнягиной на шоу «Перепой звезду!» со счетом 5:0, пишет РИА Новости. По данным агентства,они вместе спели дуэтом композицию «Ты моя». Судьи проекта — Лариса Гузеева, Петр Дранга, Егор Кончаловский, Надежда Михалкова и Денис Казанский — единогласно отдали свои голоса преподавательнице.

В программе «Перепой звезду!» обычные россияне выходят на сцену с профессионалами и доказывают, что способны перепеть их. В шоу принимают участие Филипп Киркоров, Лариса Долина, Олег Газманов, Владимир Пресняков, Валерия, Сосо Павлиашвили, Зара, Юлианна Караулова, Любовь Успенская, Жасмин и другие известные артисты.

Ранее актер Иван Охлобыстин сообщил, что певица Алла Пугачева пыталась лишить SHAMAN возможности пробиться на большую сцену. По словам актера, он знал SHAMAN еще до нахлынувшей на него волны популярности и наблюдал за тем, как в 2013 году народная артистка СССР не позволила ему выиграть музыкальное шоу «Фактор А», хотя и хвалила вокальные данные исполнителя и восторгалась его талантом.

Актер считает, что Дронова послал Господь, «потому что мы находились в абсолютном вакууме».