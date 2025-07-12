МИД РФ подловил Запад на лицемерии по части продовольственной безопасности

Лидеры западных стран проявляют лицемерие, говоря о важности работы по обеспечению мировой продовольственной безопасности, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин. Он отметил, что дискуссии на тему экспорта российской сельскохозяйственной продукции и удобрений на мировые рынки ведутся уже три года, однако проблемы развивающихся стран так и не были решены, передает ТАСС.

Все эти проблемы, к сожалению, решены не были, потому что натолкнулись на противодействие западных столиц, которые, лицемерно говоря о том, что продовольственная безопасность для них — дело святое, на деле не были готовы ее обеспечивать, — констатировал Вершинин.

Он добавил, что Россия по-прежнему является надежным поставщиком продовольствия на мировой рынок. По словам Вершинина, данный факт подтверждается цифрами.

Другое дело, что из-за санкций, которые направлены против России, страдают развивающиеся страны, во многом африканские, — признал дипломат.

Вершинин также высказался о расширении состава Совета Безопасности ООН. По его словам, для этого потребуется согласие подавляющего большинства стран организации, которое сейчас отсутствует. При этом российская сторона выступает за достижение такого согласия путем переговорного процесса.