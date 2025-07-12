В МИД России сделали важное заявление о расширении Совбеза ООН

Для расширения состава Совета Безопасности ООН потребуется согласие подавляющего большинства стран организации, которое сейчас отсутствует, заявил замглавы МИД России Сергей Вершинин. По его словам, которые приводит ТАСС, российская сторона выступает за достижение такого согласия путем переговорного процесса.

Мы исходим из того, что такие решения требуют согласия подавляющего большинства стран — членов ООН. Оптимально — консенсуса. Пока этого нет. Мы, Россия, говорим и выступаем все эти годы за то, чтобы такое согласие было достигнуто в ходе переговоров, — отметил Вершинин.

Он добавил, что Москва рассчитывает на расширение участников СБ ООН. В Совете могли бы быть больше представлены страны Африки, Азии и Латинской Америки, уточнил дипломат.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила на брифинге, что Гутерриш превысил полномочия заявлением в пользу ограничения права вето в Совете безопасности. По ее словам, реформа Совбеза не относится к компетенции Секретариата всемирной организации. Этот вопрос следует рассматривать в рамках профильных межправительственных переговоров, добавила она.