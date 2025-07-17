Иностранный мессенджер поддался российскому закону о «приземлении» Telegram начал регистрацию представительства в России по закону о «приземлении»

Мессенджер Telegram начал регистрацию представительства в России в рамках закона о «приземлении». Процесс находится в стадии согласования, следует из статуса в реестре Роскомнадзора.

Закон о «приземлении» вступил в силу 1 января 2022 года. Он обязывает иностранные организации открывать свои представительства в России. К настоящему моменту Telegram выполнил два ключевых условия: зарегистрировал личный кабинет на сайте РКН и добавил на платформу электронную форму для обратной связи.

Ранее основатель Telegram Павел Дуров опроверг информацию об уходе мессенджера из России, назвав подобные новости фейком. В своем блоге он рассказал, что Telegram-каналы распространили ложные сведения.

До этого глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский отмечал, что мессенджеры WhatsApp и Telegram могут ждать более серьезные санкции за нарушения законодательства. По его словам, это произойдет после появления национального цифрового сервиса MAX, который разработан на основе российского ПО, а число его ежедневных пользователей должно быть не менее 500 тысяч человек.