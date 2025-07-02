Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
02 июля 2025 в 18:37

Генсека ООН обвинили в превышении полномочий

Захарова: Гутерриш превысил полномочия, предложив ограничить право вето в СБ ООН

Антониу Гутерриш Антониу Гутерриш Фото: Luiz Rampelotto/EuropaNewswire/Global Look Press

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш превысил свои полномочия заявлением в пользу ограничения права вето в Совете Безопасности, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге. По ее словам, реформа Совбеза не относится к компетенции Секретариата всемирной организации. Этот вопрос следует рассматривать в рамках профильных межправительственных переговоров, добавила она.

Вынуждены констатировать, что господин Гутерриш в очередной раз, так сказать, вышел <...>, наверное, правильнее бы сказать из себя, но будем придерживаться этики, скажем, за пределы своих полномочий и выступил с, мягко говоря, неоднозначными политическими заявлениями, — подчеркнула Захарова.

Ранее директор департамента международных организаций МИД РФ Кирилл Логвинов заявил, что преобразования в ООН должны носить выверенный характер. По его мнению, реформа всемирной организации не должна быть самоцелью.

До этого Логвинов заявлял, что Запад хочет воспользоваться реформой ООН для уменьшения роли России в мире. По его словам, сторонники «теории нового взлета» убеждены в необходимости повышения эффективности организации, но через глубокие изменения.

ООН
Мария Захарова
МИД РФ
Антониу Гутерриш
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Политолог оценил претензии конгресса к решению Хегсета отменить помощь ВСУ
Раскрыто, что могут предпринять демократы для возобновления помощи Украине
Лундстрем: русскую культуру нужно проецировать в самую «мягкую силу»
В Венгрии рассказали, когда можно было завершить украинский конфликт
Разъяренный житель Камчатки гонялся за сбежавшей лисой-блогером
В российском городе школьников пришлось доставлять на пересдачу с полицией
Раскрыты детали из жизни причастной к подрыву экс-мэра Луганска
«Пережила шок»: туристка из России рассказала о гидросамолетах на Мальдивах
Эксперты выяснили, сколько американцев готовы поддержать новую партию Маска
Синоптик рассказал, при каких условиях Петербург затопит даже с дамбой
Москалькова назвала число удерживаемых в Сумах курян
VK запустила биржу видеоконтента для креаторов и заказчиков
Азиатская страна направит в Россию спецпосланника для развития дипотношений
Стало известно, как туристам из России стоит вести себя в Афганистане
Шаляпин объяснил, почему SHAMAN не надо участвовать в «Интервидении»
Вкусный и быстрый завтрак: рецепт хачапури за 15 минут
В Орловской области у бойца СВО на отдыхе отобрали 1,6 млн рублей
Топ-менеджеры месторождения ЮГК попали под уголовное дело
Стало известно об использовании российских пленных для работ в Купянске
Глава МИД Франции вышел из себя после вопроса о поддержке нацизма в Киеве
Дальше
Самое популярное
Устали просто жарить кабачки? Попробуйте этот рецепт!
Общество

Устали просто жарить кабачки? Попробуйте этот рецепт!

Салат «Лебединый пух» с курицей, пекинкой и картошкой! Трём все в салатник
Общество

Салат «Лебединый пух» с курицей, пекинкой и картошкой! Трём все в салатник

Диетическая лепешка с кабачком и сыром: всего 120 ккал, без муки!
Общество

Диетическая лепешка с кабачком и сыром: всего 120 ккал, без муки!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.