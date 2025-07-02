Генсека ООН обвинили в превышении полномочий

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш превысил свои полномочия заявлением в пользу ограничения права вето в Совете Безопасности, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге. По ее словам, реформа Совбеза не относится к компетенции Секретариата всемирной организации. Этот вопрос следует рассматривать в рамках профильных межправительственных переговоров, добавила она.

Вынуждены констатировать, что господин Гутерриш в очередной раз, так сказать, вышел <...>, наверное, правильнее бы сказать из себя, но будем придерживаться этики, скажем, за пределы своих полномочий и выступил с, мягко говоря, неоднозначными политическими заявлениями, — подчеркнула Захарова.

Ранее директор департамента международных организаций МИД РФ Кирилл Логвинов заявил, что преобразования в ООН должны носить выверенный характер. По его мнению, реформа всемирной организации не должна быть самоцелью.

До этого Логвинов заявлял, что Запад хочет воспользоваться реформой ООН для уменьшения роли России в мире. По его словам, сторонники «теории нового взлета» убеждены в необходимости повышения эффективности организации, но через глубокие изменения.