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12 июля 2025 в 13:58

Татьяна Лазарева провела антивоенную фотосессию

Татьяна Лазарева Татьяна Лазарева Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press

Телеведущая Татьяна Лазарева (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) провела антивоенную фотосессию, сообщает «Газета.ru». Снимки были сделаны еще несколько лет назад в Португалии.

Лазарева призналась, что изначально планировала надеть нарядные платья и сделать макияж, однако организаторы мероприятия передумали, узнав, почему она покинула Россию. В итоге для съемки в качестве реквизита использовали голубей, клетки и книги.

Ранее Лазарева заявила, что в Москве у нее была свободная и счастливая жизнь. Она уточнила, что могла прилететь в Венецию из столицы на выходные. Там ее друзья — художники, архитекторы, журналисты — облюбовали маленький тупичок, который выходил прямо на воду, но не имел жилых домов вокруг.

До этого телеведущая поздравила своих подписчиков с 9 Мая. Она заявила, что каждый раз в День Победы что-то внутри нее «болит и плачет», и отметила, что надеется: больше подобная история не повторится. Кроме того, она опубликовала в сторис список своих любимых антивоенных фильмов.

Татьяна Лазарева
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