Фицо назвал условие, при котором Словакия поддержит санкции против России Фицо: Словакия решит вопрос по компенсации прекращения поставок из РФ до 15 июля

Словакия рассчитывает до 15 июля решить с Евросоюзом вопрос об устранении последствий от прекращения поставок российского газа, после чего будет готова поддержать новый пакет антироссийских санкций, заявил премьер-министр страны Роберт Фицо. По его словам, которые приводит словацкое издание TERAZ, содержание самого пакета не вызывает у него никаких вопросов.

Словакия в течение следующих 48 часов попытается достичь соглашения с европейскими представителями о гарантиях, которые позволят устранить негативные последствия запланированного прекращения поставок российского газа в ЕС с января 2028 года. Если такое соглашение будет достигнуто, Словакия готова проголосовать за 18-й пакет санкций против России, — говорится в материале.

Фицо добавил, что ни одна страна не пострадает от прекращения поставок газа из России, как Словакия, «и все это хорошо знают». По его словам, словаки никогда не будут голосовать за это предложение без соответствующей компенсации, но оно, вероятно, будет принято большинством.

Ранее западные СМИ сообщали, что Еврокомиссия готова предоставить Словакии определенные гарантии, чтобы добиться от нее снятия вето на 18-й пакет санкций против России. Переговоры ведутся на фоне требований Братиславы по смягчению ограничений на импорт российского газа.