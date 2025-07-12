«Ноги в грязи»: в Совфеде предупредили Трампа о восстании верных союзников Пушков предупредил Трампа о потере союзников из-за поддержки сенатора Грэма

Президент США Дональд Трамп рискует потерять доверие своего электората за поддержку «поджигателя войны» — сенатора Линдси Грэма, заявил в своем Telegram-канале глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации Алексей Пушков. Он также отметил, что американского лидера все глубже затягивает «вашингтонское болото» — пока не по горло, но «ноги уже вязнут в грязи».

Трамп постепенно теряет своих наиболее верных союзников, — объяснил российский сенатор.

Недовольство, уточнил Пушков, в особенности наблюдается в консервативном движении Make America Great Again (MAGA), которое сыграло важную роль в победе Трампа на выборах. Он подчеркнул, что Грэм, который баллотируется в сенат в 2026 году от Северной Каролины, регулярно занимал сторону демократов как по вопросам нелегальной миграции, так и конфликтов в других странах.

Ранее Грэм заявил, что США планируют ввести экстремально высокие таможенные пошлины в размере 500% для торговых партнеров России, не присоединившихся к антироссийским санкциям. По его словам, Пекин и Нью-Дели, покупая нефть у Москвы, якобы поддерживают военную промышленность РФ.

Политолог Константин Блохин, комментируя заявление Грэма, отметил, что он пытается оказать давление на Москву. По мнению американиста, не следует опасаться подобных высказываний, так как Трамп стремится наладить отношения с Россией.