Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
12 июля 2025 в 13:45

«Ноги в грязи»: в Совфеде предупредили Трампа о восстании верных союзников

Пушков предупредил Трампа о потере союзников из-за поддержки сенатора Грэма

Алексей Пушков Алексей Пушков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент США Дональд Трамп рискует потерять доверие своего электората за поддержку «поджигателя войны» — сенатора Линдси Грэма, заявил в своем Telegram-канале глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации Алексей Пушков. Он также отметил, что американского лидера все глубже затягивает «вашингтонское болото» — пока не по горло, но «ноги уже вязнут в грязи».

Трамп постепенно теряет своих наиболее верных союзников, — объяснил российский сенатор.

Недовольство, уточнил Пушков, в особенности наблюдается в консервативном движении Make America Great Again (MAGA), которое сыграло важную роль в победе Трампа на выборах. Он подчеркнул, что Грэм, который баллотируется в сенат в 2026 году от Северной Каролины, регулярно занимал сторону демократов как по вопросам нелегальной миграции, так и конфликтов в других странах.

Ранее Грэм заявил, что США планируют ввести экстремально высокие таможенные пошлины в размере 500% для торговых партнеров России, не присоединившихся к антироссийским санкциям. По его словам, Пекин и Нью-Дели, покупая нефть у Москвы, якобы поддерживают военную промышленность РФ.

Политолог Константин Блохин, комментируя заявление Грэма, отметил, что он пытается оказать давление на Москву. По мнению американиста, не следует опасаться подобных высказываний, так как Трамп стремится наладить отношения с Россией.

Дональд Трамп
Алексей Пушков
США
Линдси Грэм
поддержка
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Уровень воды в Чите резко вырос
ЦСКА принял разочарованного игрой в НХЛ российского хоккеиста
Гладков рассказал, вернутся ли уехавшие жители Белгородской области
Россия отказалась продлевать одно соглашение с ООН
Мощнейший налет на Белгород, удар по Крыму: как ВСУ атакуют РФ 12 июля
Лавров пошутил, что они с Ким Чен Ыном за год так и не бросили курить
Колумбийских наемников бросили одних обороняться под Сумами
Степашин назвал одну из главнейших ошибок руководства СССР
Погода в Москве в воскресенье, 13 июля: ждать ли духоту и грозовые ливни
Готовим домашние «роллы» с креветками и крабом — вкуснее, чем в доставке!
В МИД раскрыли, какие препятствия чинят США российскому агроэкспорту
Названы звезды 90-х и 00-х, карьеру которых могут возродить зумеры
След замеченного над Киевом самолета Ан-124 неожиданно привел в Германию
«Борьба с детьми»: Захарова отреагировала на удар ВСУ по «Белгород Арене»
Закрывшего собой мать при атаке ВСУ мальчика похоронили в его день рождения
Глава отдела полиции в Ленобласти отправился в СИЗО
Случайный прохожий бросился в огонь, чтобы спасти двух детей
Кому повысят пенсии с 1 августа 2025 года, вырастут ли другие соцвыплаты
Утопающий в Волге катер попал на видео
Раскрыто содержание послания Путина для Ким Чен Ына
Дальше
Самое популярное
«Долго не проживет»: в Китае раскрыли, как Зеленский подставил Украину
Азия

«Долго не проживет»: в Китае раскрыли, как Зеленский подставил Украину

Раскрыта судьба ополченца из ЛНР, которого дети сдали СБУ
Общество

Раскрыта судьба ополченца из ЛНР, которого дети сдали СБУ

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 11 июля: где в России сбои
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 11 июля: где в России сбои

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.