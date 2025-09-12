Празднование Дня города в Москве
12 сентября 2025 в 18:28

В Госдуме подняли на смех идею США признать Россию спонсором терроризма

Депутат Журавлев: сенаторы в США распространяют выдуманную Киевом ерунду об РФ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Американские сенаторы Линдси Грэм и Ричард Блюменталь распространяют откровенную ерунду о якобы 19 тысячах похищенных украинских детей, что похоже на выдумку студии «Квартал-95», заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. По его словам, эта ложь разбивается об отсутствие какой-либо конкретики со стороны Киева, который не может назвать ни одной реальной фамилии.

Грэм и Блюменталь, кстати, внесенные в РФ список террористов и экстремистов, придерживаются давнего принципа — если чушь повторить 10 тысяч раз, то, может быть, в нее поверят. Снова откровенная ерунда о 19 тысячах похищенных украинских детей. Это просто выдумка, рожденная в недрах студии «Квартал-95». Она разбивается об истину, стоит лишь переспросить о конкретике. Киев до сих пор не может назвать ни одной фамилии, не то что тысячи, — пояснил Журавлев.

Он отметил, что около года назад была обнародована компрометирующая запись, на которой представители украинской власти обсуждали финансовые сделки с американскими законодателями. По его словам, этот факт доказывает, что сенаторы получают денежные средства из Киева.

Вспоминается, как год назад была обнародована запись, на которой функционеры киевского режима обсуждали, сколько нужно будет заплатить Грэму и Блюменталю. Они просто у Украины на зарплате и будут вносить свои бредовые законопроекты до бесконечности, то есть пока у Киева денег хватит. Кроме того, известно, что тем же персонажам платит еще и американское военное лобби — оно, между прочим, весьма активно наживается и на русофобии, и на украинском конфликте. Так что, выступая против России, Грэм и Блюменталь просто набивают собственные карманы, — резюмировал Журавлев.

Ранее председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин заявил, что США предпринимают очередную попытку признать Россию спонсором терроризма, однако эта инициатива является несостоятельной, поскольку подобные шаги представляют собой лишь дешевую демонстрацию политической воли. Он выразил сомнение, что идея найдет серьезную поддержку даже внутри самих Штатов.

