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12 июля 2025 в 13:25

Чем полезна вишня и кому стоит ее избегать: плюсы и минусы ягоды

Чем полезна вишня Чем полезна вишня Фото: Shutterstock/FOTODOM

Яркая, сочная, ароматная — вишня давно заняла свое место в летнем рационе. Ее любят за вкус, а врачи — за пользу: эта ягода способна укрепить сердце, наладить сон и даже облегчить боль в суставах. Но есть и нюансы, о которых важно знать.

Польза вишни: от профилактики рака до улучшения сна

Вишня — очень полезная ягода, в состав которой входят полезные вещества, витамины. Они могут быть полезны при многих проблемах со здоровьем. Далее расскажем подробнее.

  • Профилактика рака. Вишня содержит антоцианы, кумарины, эллаговую кислоту и кверцетин, обладающие выраженным антиоксидантным действием. Они защищают клетки от повреждений и способствуют профилактике онкологических заболеваний.

  • Польза для сердца и сосудов. Кумарины укрепляют стенки капилляров, снижают риск образования тромбов, помогают поддерживать нормальное артериальное давление и уровень холестерина.

  • Улучшение состава крови. Благодаря содержанию железа, магния, фолиевой кислоты и кобальта вишня способствует повышению гемоглобина и профилактике анемии.

  • Противовоспалительный эффект. Антоцианы и фенольные соединения помогают снимать воспаление, что исключительно полезно при артрите, подагре и других воспалительных заболеваниях.

  • Польза для пищеварения. Клетчатка в составе вишни улучшает работу кишечника и помогает нормализовать пищеварение.

  • Улучшение сна. Вишня — природный источник мелатонина, который помогает нормализовать сон и повысить его качество.

    Как выбирать вишню Как выбирать вишню Фото: Shutterstock/FOTODOM

  • Восстановление после физических нагрузок. Сок вишни способствует быстрому восстановлению мышц и повышает выносливость у спортсменов.

Противопоказания: почему нельзя давать вишню детям?

Несмотря на множество полезных свойств, вишня имеет ряд противопоказаний.

Ягода содержит много органических кислот, которые раздражают слизистую. Не советуем есть вишню при гастрите, а также с повышенной кислотностью желудка, при язвенной болезни, обострении панкреатита, холецистита и при наличии синдрома раздраженного кишечника. Высокое содержание калия требует осторожности при некоторых заболеваниях почек.

Вишня также может вызывать аллергические реакции, особенно у людей с индивидуальной непереносимостью фруктовых кислот или склонностью к пищевой аллергии. Поэтому ягоду не дают детям до 3 лет и кормящим женщинам. А из-за содержания природных сахаров потребление вишни следует ограничивать при диабете и инсулинорезистентности.

Кроме того, кислоты в составе вишни могут разъедать зубную эмаль, поэтому после употребления рекомендуется полоскать рот водой.

Косточки вишни содержат амигдалин, который при расщеплении превращается в синильную кислоту — яд. Случайное проглатывание нескольких косточек не опасно, но их не следует употреблять в большом количестве.

  • Рекомендуется употреблять не более 1–2 стаканов вишни в день (150–300 г), чтобы получить пользу и не навредить здоровью.

    Кому нельзя есть вишню Кому нельзя есть вишню Фото: Shutterstock/FOTODOM

  • Выбирайте темные плотные ягоды — в них больше пользы. А из косточек можно сварить ароматный компот или использовать их для сухого массажа.

Вишня — ценный источник витаминов, антиоксидантов и минералов, полезна для сердца, сосудов, крови, пищеварения и сна. Однако при наличии хронических заболеваний ЖКТ, аллергии, диабета и других противопоказаний употреблять ее следует с осторожностью или после консультации с врачом.

Готовим кабачковые рулетики — поделились отличным рецептом.

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здоровье
кулинария
кухня
ягоды
рецепты
Анастасия Фомина
А. Фомина
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