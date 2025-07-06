Томатный сок с солью — готовим дома сами! Простой рецепт полезного напитка

Домашний томатный сок — это вкус лета в каждой капле. Никаких консервантов, только спелые помидоры и щепотка соли. Такой напиток отлично утоляет жажду, поддерживает иммунитет и подходит даже для диеты.

Нарежьте 2 кг спелых томатов произвольно, отправьте в кастрюлю и слегка подогрейте, пока масса не станет очень мягкой. Протрите получившуюся кашицу через сито или запустите в соковыжималку. У вас уже получится сок, но не торопитесь его пить: перелейте жидкость в кастрюлю, посолите по вкусу (обычно хватает 1 ч. л. соли на литр), дождитесь, пока закипит, варите 5 минут.

Осталось разлить сок по предварительно подготовленным емкостям (не забудьте их простерилизовать), завинтить крышки, укутать, пока не остынет. Так вы сохраните вкус лета на зиму.

Совет: добавьте немного сельдерея, болгарского перца или перца чили — вкус получится пикантнее.

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