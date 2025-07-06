Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
06 июля 2025 в 12:45

Томатный сок с солью — готовим дома сами! Простой рецепт полезного напитка

Домашний томатный сок Домашний томатный сок Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Домашний томатный сок — это вкус лета в каждой капле. Никаких консервантов, только спелые помидоры и щепотка соли. Такой напиток отлично утоляет жажду, поддерживает иммунитет и подходит даже для диеты.

Нарежьте 2 кг спелых томатов произвольно, отправьте в кастрюлю и слегка подогрейте, пока масса не станет очень мягкой. Протрите получившуюся кашицу через сито или запустите в соковыжималку. У вас уже получится сок, но не торопитесь его пить: перелейте жидкость в кастрюлю, посолите по вкусу (обычно хватает 1 ч. л. соли на литр), дождитесь, пока закипит, варите 5 минут.

Осталось разлить сок по предварительно подготовленным емкостям (не забудьте их простерилизовать), завинтить крышки, укутать, пока не остынет. Так вы сохраните вкус лета на зиму.

  • Совет: добавьте немного сельдерея, болгарского перца или перца чили — вкус получится пикантнее.

Читайте также: варенье из черной смородины — базовый рецепт на зиму.

соки
рецепты
рецепт
домашние заготовки
кулинария
кухня
Анастасия Фомина
А. Фомина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
7 июля: тайны купальской ночи и приметы на любовь. Узнай, что запрещено!
Критика из-за дочери, переезд в США, личная жизнь: где сейчас Задорожная
Удар Израиля по Йемену ночью 7 июля: что известно, какие цели
Раскрыто число голодающих взрослых американцев
Врач раскрыла, чем на самом деле опасен отказ от прививок
В Госдуме предложили расширить льготы для детей из малоимущих семей
Обзор самых стильных глэмпингов в России с удобствами и красивыми видами
Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 7 июля, дождь против пыльцы
Раскрыт размер убытков, которые понесли перевозчики из-за авиаколлапса
В Пулково ввели временные ограничения на вход в терминал
В Орловской области отразили атаку дронов ВСУ
Пугачева перестала скрывать проблемы со здоровьем: что известно, чем болеет
Аэропорт Саратова временно прекратил работу
Раскрыто, когда Трамп может объявить о перемирии в Газе
Стало известно о продолжающемся окружении Красноармейска
Известный немецкий курорт угодил в скандал, связанный с Гитлером
Пушилин рассказал о текущем положении ВС России в Часовом Яре
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 7 июля 2025 года
В России заработал сервис для поиска учителей
Скандальная история о драке Смолова в «Кофемании» могла быть провокацией
Дальше
Самое популярное
Устали просто жарить кабачки? Попробуйте этот рецепт!
Общество

Устали просто жарить кабачки? Попробуйте этот рецепт!

Ситуация в аэропортах Москвы и Петербурга 5 июля: отмены рейсов, причины
Общество

Ситуация в аэропортах Москвы и Петербурга 5 июля: отмены рейсов, причины

Почему не работают мобильная связь и интернет сегодня, 6 июля: где в России
Общество

Почему не работают мобильная связь и интернет сегодня, 6 июля: где в России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.