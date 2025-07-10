Домашнее вино из вишни: лето в праздничном бокале

Следуйте рецепту внимательно, и терпение вознаградит вас рубиновым эликсиром.

Возьмите 5 кг спелых, лучше чуть перезревших вишен. Удалите плодоножки, но косточки оставьте — они дадут характерную миндальную нотку. Разомните ягоды в чистой эмалированной или пластиковой емкости до состояния кашицы, стараясь не дробить косточки. Добавьте 1,5 кг сахара и 5 литров чистой воды (не кипяченой, но без хлора). Перемешайте до растворения сахара.

Влейте растворенную в небольшом количестве воды винную закваску или специальные дрожжи для фруктовых вин (не хлебные!). Это ключевой этап. Накройте емкость марлей и поставьте в темное место с температурой 18–24°C на 3–4 дня, ежедневно перемешивая.

Процедите сусло через несколько слоев марли, отжимая мезгу. Перелейте сок в бродильную бутыль, заполнив ее не более чем на 2/3. Установите гидрозатвор (или медицинскую перчатку с проколом). Брожение продлится 3–6 недель. После его окончания (затвор не пузырится два дня) осторожно снимите вино с осадка через тонкий шланг.

Перелейте в чистую емкость для тихого дозревания. Добавьте по вкусу сахар для сладости, если нужно. Выдерживайте вино в прохладном темном месте минимум 3–6 месяцев, периодически снимая с осадка. Фильтрация и разлив в бутылки — финальный аккорд. Чем дольше выдержка, тем благороднее вкус. Употребляйте охлажденным и наслаждайтесь плодами своего труда!

Помните, что неумеренное употребление алкоголя вредит вашему здоровью!