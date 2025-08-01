Превращаем кислую дачную вишню в обалденный сладкий пирог: чудо-вкуснятина

Кислую дачную вишню можно превратить в обалденный сладкий пирог. По этому рецепту у вас получится чудо-вкуснятина с рассыпчатой основой и сочной начинкой без лишней кислоты.

Секрет кроется в предварительной подготовке ягод: 500 г вишни без косточек засыпьте 3 ст. л. сахара и оставьте на 30 минут, затем слейте выделившийся сок — это уберет лишнюю кислоту. Для теста смешайте 200 г муки, 100 г размягченного сливочного масла, 100 г сахара, 1 яйцо и щепотку ванилина. Распределите 2/3 теста по форме, выложите вишню, сверху — оставшееся тесто, растерев его в крошку. Выпекайте 35 минут при 180 °C.

Вишня в таком пироге сохраняет яркий вкус, но приобретает приятную сладость, а песочная крошка создает восхитительный контраст текстур.

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