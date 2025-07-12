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12 июля 2025 в 13:48

Лукашенко посоветовал Молдавии отказаться от ЕС

Лукашенко: Молдавию не ждут в Европейском союзе

Александр Лукашенко Александр Лукашенко Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Молдавию никто не ждет в Европейском союзе, и стремление Кишинева к интеграции в европейское сообщество обречено на разочарование, считает президент Белоруссии Александр Лукашенко. Такое заявление он сделал на встрече в Минске с бывшим президентом Молдавии Игорем Додоном, передает агентство «БелТА».

Мой вам совет древнего политика: не рвитесь ни в какие союзы, никто вас нигде не ждет. Вы видели, как любили европейцы, к примеру, Украину. Как только Украина транзитом через Европейский союз хотела поставить зерно в прошлом году, ее начали блокировать, — отметил белорусский лидер.

По мнению Лукашенко, Молдавия столкнется с аналогичными проблемами, если продолжит настаивать на сближении с ЕС. Политик сомневается, что в Евросоюзе готовы к особым условиям для молдавских товаров, включая сельхозпродукцию и вино. Глава Белоруссии призвал сохранять и укреплять связи с восточными партнерами, напомнив, что и ранее Додону приходилось «прорубать окно» в сторону России и Белоруссии ради благосостояния граждан.

Ранее Лукашенко заявил, что лишь Россия и Белоруссия последовательно углубляют интеграцию среди постсоветских стран, в то время как другие республики «кувыркаются туда-сюда» поодиночке. Политик связал эту ситуацию с утратой общих традиций после распада СССР.

Молдавия
Евросоюз
Александр Лукашенко
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