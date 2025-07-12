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12 июля 2025 в 13:53

В Госдуме ответили на идею Макрона отправить 50 тысяч бойцов на Украину

Депутат Чепа: французские миротворцы на Украине станут законной военной целью

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Миротворцы, отправку на Украину которых анонсировал президент Франции Эммануэль Макрон, станут законными военными целями для РФ, заявил NEWS.ru первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. По его словам, миссию свернут через неделю после первых авиабортов с телами погибших иностранцев.

Заявление Макрона о возможности, подчеркну, отправить 50 тысяч военнослужащих — как угодно обзовите их: миротворцами, дедами морозами. Я абсолютно не сомневаюсь, что если даже когда-то кто-то из них осмелится [отправить контингент], то через неделю, когда официально придут самолеты с трупами, они тут же прикроют эту лавочку и все миротворцы вернутся с позором домой, — считает Чепа.

Парламентарий подчеркнул, что предложение Макрона говорит о желании Европы продолжить конфликт на Украине. Собеседник добавил, что Макрон таким образом хочет подбодрить главу Украины Владимира Зеленского.

Конечно, только так [мы будем рассматривать их как законную военную цель]. Они это заявляют, чтобы подбодрить Зеленского, дать ему возможность очередной раз сделать шаг в сторону продолжения конфликта. Мы знаем, кто тормозит мирное соглашение. А европейские друзья, как он их называет, всячески поддерживают конфликт, — подытожил Чепа.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что республика и Великобритания готовы отправить Киеву до 50 тысяч военных. Политик отметил, что численность объединенных сил повышается с уровня бригады до армейского корпуса.

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