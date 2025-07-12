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Атаки ВСУ на Россию
12 июля 2025 в 14:05

Гладков назвал террором атаку ВСУ на «Белгород Арену»

Вячеслав Гладков Вячеслав Гладков Фото: kremlin.ru

Одна из задач Вооруженных сил Украины — террор, заявил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Руководитель региона обрушился с критикой на ВСУ после того, как украинский дрон атаковал спортивный комплекс «Белгород Арена».

Еще одно доказательство, что враг намеренно атакует мирные гражданские объекты, где люди занимаются спортом, где нет, не было и не будет военных объектов. И это подтверждает, что решение об отмене праздничных мероприятий в честь Дня Прохоровского поля было верным. Задача врага — террор, — отметил Гладков.

Ранее беспилотный летательный аппарат ВСУ совершил атаку на территорию спортивного комплекса «Белгород Арена», что привело к возгоранию. К ликвидации огня сразу же приступили экстренные службы. Фрагменты дрона были обнаружены на кровле сооружения. Жертв и пострадавших в результате происшествия нет.

До этого губернатор Белгородской области говорил об атаке украинских беспилотников на областной центр. Он уточнил, что в результате сброса взрывного устройства с БПЛА незначительно повреждена крыша жилого дома, однако человеческих жертв удалось избежать. На месте происшествия была организована работа экстренных служб.

Вячеслав Гладков
Белгородская область
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