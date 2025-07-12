Жителей трех округов России предупредили о ливнях с грозами и градом

Жителей трех округов России предупредили о ливнях с грозами и градом Синоптик Вильфанд спрогнозировал ливни с градом в Сибири и на Дальнем Востоке

Ухудшение погоды ожидается в регионах юга западной Сибири и Дальнего Востока, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, в эти выходные там прогнозируются ливни с грозами и град. Вильфанд предупредил, что дожди придут с повышением температуры до плюс 30 градусов, передает «Интерфакс».

Летом опасна и сильная жара, и сильные осадки. Вот очень неспокойная ситуация на юге западной Сибири — республика Алтай, Алтайский край, Новосибирская, Омская, Томская, Кемеровская области. Там не просто сильные, там очень сильные дожди с крупным градом, — отметил синоптик.

Вильфанд добавил, что сильные дожди обрушатся на Хакасию, Сахалин, Забайкалье и Красноярский край. Аналогичная ситуация прогнозируется в регионах Северо-Западного федерального округа.

Потепление будет сопровождаться сильными дождями, грозами, градом и ветром до 24 м/с, — предупредил Вильфанд.

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