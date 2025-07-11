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11 июля 2025 в 15:03

Стало известно, в каких регионах страны обитают «лихорадочные» комары

Вирусолог Викулов заявил, что опасные комары встречаются в Астраханской области

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Комары-переносчики опасных лихорадок и инфекций, как правило, обитают в Ростовской и Астраханской областях, Краснодарском крае, Крыму и на Северном Кавказе, заявил НСН вирусолог Георгий Викулов. Он отметил, что на территории Москвы и Московской области практически невозможно встретить зараженных насекомых.

В основном это Краснодарский край, Крым, Астраханская область и Северный Кавказ. В этих регионах чаще всего встречаются случаи малярии, лихорадок. В этом году появились тигровые комары, которые могут быть переносчиками лихорадки чикунгунья, особенно в южных регионах, таких как Кубань, Ростовская область, Крым и Астраханская область, — предупредил Викулов.

Зараженные комары также встречаются на Северном Кавказе, в Приволжье и Центральной России, реже в Сибири, перечислил врач. Рядом с водоемами в северо-западной части страны обитают уже не такие опасные комары. Насекомые там могут вызвать разве что инсектную аллергию.

Научный сотрудник биофака МГУ Вадим Марьинский предупредил, что в столичном регионе 12–13 июля ожидается нашествие комаров. Отмечается, что это произойдет на фоне дождей и жаркой погоды.

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