Киберэксперт рассказал о пяти новых мошеннических схемах

Мошенники начали массово подделывать сайты с символикой МВД, ФНС и «Госуслуг», заявил RT киберэксперт Руслан Пермяков. Кроме того, злоумышленники стали создавать фальшивые сайты популярных сериалов, обещая доступ к новым сериям после перехода по зараженным ссылкам. По словам специалиста, часто используется схема с якобы совместным просмотром фильма онлайн.

Публикуется фальшивое объявление: «Девушка приглашает на совместный просмотр фильма онлайн». Жертве предлагают перейти по ссылке и оплатить «подписку». После оплаты, естественно, доступ закрывают, а деньги исчезают, — предупредил Пермяков.

Еще одна схема связана с абитуриентами, добавил эксперт. Молодых людей по телефону пытаются убедить заполнить анкету якобы с целью повысить шансы поступления на бюджет. После того как жертва соглашается и выполняет просьбу, ей предлагают подписать документ через СМС, на деле же преступники получают доступ к «Госуслугам».

Ранее депутат Госдумы Никита Чаплин заявил, что мошенники чаще всего используют схему обмана с продажей земли с ограничениями в использовании. По его словам, под видом дачных участков под индивидуальное жилищное строительство предлагаются сельскохозяйственные земли.