Названы самые популярные схемы мошенничества при продаже дачи Депутат Чаплин: аферисты чаще всего продают дачи с ограничениями в использовании

Мошенники чаще всего используют схему обмана с продажей земли с ограничениями в использовании, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Никита Чаплин. По его словам, под видом дачных участков под индивидуальное жилищное строительство предлагаются сельскохозяйственные земли.

Самый распространенный обман — продажа земель с ограничениями в использовании. Нередко под видом участков под ИЖС предлагают земли сельхозназначения, где строительство жилья запрещено. Рекомендую всегда проверять категорию земли и вид разрешенного использования через выписку из ЕГРН, — сказал Чаплин.

Он добавил, что особую опасность представляют фальшивые доверенности и паспорта. По словам Чаплина, перед сделкой необходимо удостовериться в подлинности документов через нотариальные реестры и проверить личность продавца. Депутат также рекомендовал заказывать техническое обследование дома перед покупкой, чтобы не пришлось сносить самовольные пристройки.

Если собственник в возрасте, важно убедиться в его дееспособности. Иначе родственники могут легко оспорить сделку в суде. Остерегайтесь предложений с заниженной ценой и обещаниями доплатить наличными. Это классическая схема, после которой покупатель остается и без денег, и без недвижимости. Перед покупкой обязательно проверяйте территориальные планы развития — рядом с вашим будущим участком может появиться автомагистраль или промышленный объект. И всегда лично осматривайте объект, сверяя его с кадастровыми документами, — уточнил Чаплин.

Ранее представитель МВД Ирина Волк заявила, что мошенники стали чаще запугивать россиян рассказами о якобы спонсировании преступности с их счетов. По ее словам, аферисты требуют срочно перевести деньги на «безопасные счета», используя эту схему как метод манипуляции.