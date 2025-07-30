Комары сбежали с нашей дачи — все благодаря этому растению в саду

Комары сбежали с нашей дачи — все благодаря этому растению в саду

Комары больше не мешают отдыху на нашей даче, и все благодаря обычному лемонграссу. Это растение с цитрусовым ароматом эффективно отпугивает насекомых, создавая защитную зону вокруг участка. Вырастить его можно буквально за несколько недель из купленного в магазине растения.

Лемонграсс, или лимонная трава, — настоящее спасение для тех, кто устал от комаров. Его резкий цитрусовый запах, который так приятен людям, совершенно невыносим для кровососущих насекомых. Купите взрослое растение в садовом центре, удалите сухие листья и поставьте стебли в воду на солнечный подоконник. Через две-три недели появятся корни, и можно пересаживать в грунт.

Разместите несколько кустов возле беседки или террасы — комары будут облетать эти места стороной. Для усиления эффекта периодически разминайте листья пальцами, усиливая выделение эфирных масел.

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