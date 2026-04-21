Самойлова впервые высказалась о возможном романе Джигана с Седоковой

Блогер и модель Оксана Самойлова на премии «Прорыв года — 2026» заявила, что не против отношений своего экс-супруга Джигана (настоящее имя — Денис Устименко-Вейнштейн) с певицей Анной Седоковой. Как передает Starhit, именно так она прокомментировала слухи о романе знаменитостей.

Я не против. Я вообще хочу, чтобы Джиган был счастлив. Неважно с кем. Если это Аня Седокова, то пускай это будет Аня Седокова. Если он найдет свою любовь, я буду очень рада, — сказала блогер.

1 апреля 2026 года Джиган и Самойлова официально оформили развод. Блогер публично выразила благодарность бывшему мужу за 17 лет совместной жизни и за четверых детей. Она призналась, что рядом с ним перестала чувствовать себя счастливой.

В свое время Джиган заявил о намерении шестилетнего сына Давида заняться музыкой и пойти по его стопам. Артист пояснил, что в ближайшее время ребенок приступит к обучению игре на одном из музыкальных инструментов. Он также отметил, что после развода продолжает уделять детям значительное внимание.