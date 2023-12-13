Матвиенко назвал отличие SHAMANа от «Любэ» Матвиенко заявил, что патриотизм SHAMAN и «Любэ» различается творческим подходом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Игорь Матвиенко

Музыкальный продюсер Игорь Матвиенко на гала-концерте финалистов Всероссийской арт-лаборатории «Знание. Авторы» в рамках выставки-форума «Россия» рассказал корреспонденту NEWS.ru, что SHAMAN (Ярослав Дронов) и группа «Любэ» различаются творческим подходом. Оба исполнителя используют тему патриотизма, но одни «рисуют родину акварелью», а другой — «долбит в лоб».

«Любэ» уже сколько лет на сцене! И безусловно, они патриотика тоже. Но они — это березы, сосны, река (песен пять только про реку), вот так они рисуют, акварелью рисуют нашу родину. А SHAMAN долбит прям в лоб: Россия! — ответил Матвиенко.

Ранее по итогам опроса ВЦИОМ SHAMAN возглавил список музыкантов — патриотов России. За него проголосовали 28% респондентов. На втором и третьем месте оказались Олег Газманов и Николай Расторгуев. При этом 27% россиян отметили, что артистам следует публично демонстрировать свою политическую позицию.

Продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко считает, что SHAMAN опередил солиста группы «Любэ» в рейтинге музыкантов-патриотов из-за того, что сейчас он на слуху и его песни звучат «из каждого утюга». Сравнивая творчество музыкантов, он отметил, что композиции «Любэ» в целом про Россию и красивые края, а у SHAMAN в большей степени про эмоции.