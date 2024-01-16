Опубликован список звезд, которые согласились выступить на сцене с SHAMAN Юрий Лоза заявил, что мог бы выступить с SHAMAN на одной сцене

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

SHAMAN (Ярослав Дронов)

Музыкант Юрий Лоза заявил, что артисты не должны выдвигать свои условия и отказываться работать с коллегами. Он отметил, что выступил бы на одной сцене с SHAMAN (Ярослав Дронов). NEWS.ru собрал список артистов, которые вышли бы с молодым исполнителем на сцену.

Каждый артист индивидуален и имеет свое видение мира, взгляды на жизнь и творчество. Какая разница, кто с вами на одной сцене? Артистов не должно интересовать, кто стоит с ними рядом, если это не тематическая программа. Иначе если передача посвящена конкретной идее, то, конечно, в нее собирают определенный набор артистов. А в обычный сборный концерт можно пригласить кого угодно. Это касается только тех, кто занимается организацией этой программы, — заявил певец.

Ранее народный артист России Григорий Лепс охарактеризовал Дронова как «классного молодого парня, профессионала своего дела» и пристыдил российских селебрити за объявленный певцу «бойкот» на «Песне года».

Похожей точки зрения придерживается основатель рок-группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов. Он назвал Дронова позитивным явлением в музыке и признался, что не отказался бы выступить с SHAMAN на одной сцене, хотя они и представители разных жанров. Как отметил рокер, совместное выступление могло бы быть общественно-политическим мероприятием.

Кроме того, боец MMA Джеф Монсон, отказавшийся от американского гражданства в пользу российского паспорта, заявил, что намерен исполнить композицию «Я русский» вместе с Дроновым. Спортсмен указал, что детали совместного выступления уже обговариваются.

Ранее рэпер Николай Васильев предложил SHAMAN отслужить в армии и «делом доказать, что он любит Россию». Адвокат оскандалившегося после «голой» вечеринки музыканта Роман Попов заявил, что ему непонятно, как и почему Дронов не выполнил долг перед Родиной.