29 апреля 2026 в 10:38

Увеличилось число пострадавших в жуткой аварии в Астрахани

Число пострадавших в ДТП с маршруткой в Астрахани выросло до девяти человек

Число пострадавших в ДТП с маршрутным такси в Астрахани выросло до девяти человек, сообщили в региональном Минздраве. По данным ведомства, на месте происшествия работали три бригады скорой помощи.

Пострадали девять пассажиров. На месте происшествия работали три бригады скорой медицинской помощи. В результате дорожно-транспортного происшествия медицинская помощь потребовалась девяти гражданам, — говорится в сообщении.

Ранее в региональном УМВД сообщали, что восемь человек пострадали в ДТП с маршрутным такси малой вместимости и легковушкой Hyundai. По данным ведомства, из-за сильного удара маршрутка опрокинулась. Предварительной причиной аварии назвали выезд на красный сигнал светофора.

До этого сообщалось, что в результате ДТП на юго-востоке Москвы автомобиль каршеринга вылетел в кювет и перевернулся. Четыре человека выпали из машины, один из них скончался. Пострадавших доставили в больницы, у двоих диагностировали тяжелые травмы, у третьего — ушиб головы. Судя по появившимся в Сети кадрам, пострадавшие и погибший ехали в автомобиле каршеринга.

