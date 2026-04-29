Увеличилось число пострадавших в жуткой аварии в Астрахани Число пострадавших в ДТП с маршруткой в Астрахани выросло до девяти человек

Число пострадавших в ДТП с маршрутным такси в Астрахани выросло до девяти человек, сообщили в региональном Минздраве. По данным ведомства, на месте происшествия работали три бригады скорой помощи.

Ранее в региональном УМВД сообщали, что восемь человек пострадали в ДТП с маршрутным такси малой вместимости и легковушкой Hyundai. По данным ведомства, из-за сильного удара маршрутка опрокинулась. Предварительной причиной аварии назвали выезд на красный сигнал светофора.

