Синоптик назвала день, когда в Москву наконец придет потепление

Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
29 апреля 2026 в 10:52

Синоптик Позднякова: температура в Москве придет в норму после 1 мая

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Температура в Москве окончательно придет в климатическую норму лишь после майских праздников, заявила главный специалист «Метеоновости» Татьяна Позднякова. По ее словам, которые приводит RT, воздух в столице в понедельник, 4 мая, может прогреться до +20 градусов.

Температура выйдет на норму, но, к сожалению, уже после первых майских праздников, — рассказала Позднякова.

Она уточнила, что 1 мая в столице ожидается прохладная погода, но без осадков. Ночью температура составит от 0 до +2 °С, а днем — от +7 до +9 °С. В Москве не ожидается сильного ветра, но температура будет ниже климатической нормы.

Ранее синоптик Евгений Тишковец также сообщал, что погода в Москве постепенно начнет улучшаться с наступлением мая. По его словам, 1-го числа воздух прогреется до +11 градусов, а 3 мая в столице прогнозируется до +21 градуса.

До этого МЧС России сообщило, что мощный циклон привел к масштабным разрушениям в Москве, Московской и Самарской областях. По информации ведомства, в результате было повалено более 2 тыс. деревьев.

Москва
Татьяна Позднякова
прогнозы погоды
майские праздники
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Дальше
Самое популярное
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.