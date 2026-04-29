Синоптик назвала день, когда в Москву наконец придет потепление

Синоптик назвала день, когда в Москву наконец придет потепление Синоптик Позднякова: температура в Москве придет в норму после 1 мая

Температура в Москве окончательно придет в климатическую норму лишь после майских праздников, заявила главный специалист «Метеоновости» Татьяна Позднякова. По ее словам, которые приводит RT, воздух в столице в понедельник, 4 мая, может прогреться до +20 градусов.

Температура выйдет на норму, но, к сожалению, уже после первых майских праздников, — рассказала Позднякова.

Она уточнила, что 1 мая в столице ожидается прохладная погода, но без осадков. Ночью температура составит от 0 до +2 °С, а днем — от +7 до +9 °С. В Москве не ожидается сильного ветра, но температура будет ниже климатической нормы.

Ранее синоптик Евгений Тишковец также сообщал, что погода в Москве постепенно начнет улучшаться с наступлением мая. По его словам, 1-го числа воздух прогреется до +11 градусов, а 3 мая в столице прогнозируется до +21 градуса.

До этого МЧС России сообщило, что мощный циклон привел к масштабным разрушениям в Москве, Московской и Самарской областях. По информации ведомства, в результате было повалено более 2 тыс. деревьев.