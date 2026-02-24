Снежный покров в Москве может побить рекорд 16-летней давности Позднякова: в ближайшие дни высота снега в Москве может превысить 70 см

В ближайшие дни в Москве высота снежного покрова может превысить 70 см и побить рекорд 2010 года, заявила «Радио РБК» ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова. Она пояснила, что 24 февраля в столице выпадет около пяти сантиметров снега. Эксперт добавила, что в отдельные дни снежный покров будет экстремально высоким.

Мы ожидаем, что завтра высота снежного покрова на ВДНХ может достигнуть 70 см <…>. В отдельные дни у нас высота снежного покрова будет экстремально высокой, — сказала Позднякова.

Ранее в Гидрометцентре РФ сообщили, что температура воздуха в Москве 1 марта может повыситься до плюс четырех градусов. Там отметили, что в столице возможны небольшие осадки и юго-западный ветер со скоростью 3-8 м/c. Синоптики рассказали, что 28 февраля столбики термометров покажут от минус трех до плюс двух градусов.

До этого ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова заявила, что 20 февраля снежный покров в Москве на метеостанции ВДНХ достиг рекордных 68 сантиметров. Она отметила, что предыдущий рекорд в 64 сантиметра зафиксировали в 2024 году.