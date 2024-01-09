Собчак пригласила SHAMAN к себе на интервью

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

SHAMAN (Ярослав Дронов)

Журналистка Ксения Собчак пригласила на интервью певца Ярослава Дронова, известного как SHAMAN, опубликовав это предложение в своем Telegram-канале «Кровавая барыня». До этого артист рассказал, что согласился бы на беседу с Собчак или блогером Юрием Дудем (внесен Минюстом РФ в список иноагентов).

Ярослав, официально приглашаю [на интервью]. Полагаю, конечно, что вы откажетесь, потому что побоитесь отвечать на неподготовленные (а не «не интересные») вопросы, тем более где-то не на федеральных каналах, — написала в ответ Собчак.

Ранее в программе «Главный вопрос» на YouTube-канале Popcake Дронов признался, что официальных приглашений на интервью от Собчак или Дудя он не получал. SHAMAN отметил, что Ксения часто упоминала его в своих социальных сетях. По мнению исполнителя, это может говорить о том, что журналистка была бы не против с ним пообщаться.

В прошлом году SHAMAN, Олег Газманов и Николай Расторгуев возглавили список музыкантов — патриотов России. Комментируя выбор россиян, Дронов заявил, что он делает «все правильно» и пишет композиции, которые находят отклик у огромного количества людей. Результатом становятся положительные отзывы о его творчестве, в том числе попадание в различные рейтинги лучших исполнителей.