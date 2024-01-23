СВО, запреты мужа, съемки в фильмах: как сейчас живет Лариса Шахворостова

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Лариса Шахворостова

Актриса Лариса Шахворостова известна по ролям в лентах «Отряд специального назначения», «Бедная Настя», «Громовы. Дом надежды». Что известно о карьере и жизни артистки, какие последние новости выходили о ней?

Чем известна Лариса Шахворостова

Шахворостова родилась в Ростовской области и с детства проявляла интерес к творчеству. Она окончила музыкальное училище в городе Бийске по специальности «теория музыки», а позднее отучилась на актерско-режиссерском курсе в ГИТИСе.

С 1988 года и на протяжении трех лет актриса служила в Московском Новом драматическом театре. В период с 1989 по 1992 год была ведущей программ «Деловая хроника» и «Утро делового человека». В 2009-м году она начала сотрудничество с театральным агентством «Лекур». Лариса Шахворостова дебютировала в кино в 1985 году в фильме «Сезон чудес». Затем она снялась в лентах «Отряд специального назначения», «Коршуны добычей не делятся», «По ту сторону волков», «Бедная Настя», «Моя новая жизнь», «Молодая гвардия» и многих других.

Когда в 2020 году из-за коронавирусной инфекции все живые выступления запретили, актриса стала участницей онлайн-концерта «Под знаменем Победы», посвященного Дню Победы. Она исполнила композиции вместе с творческими коллективами Росгвардии.

Что известно о личной жизни Шахворостовой

В молодости Лариса Шахворостова состояла в браке с Алексеем Тотуновым. В этих отношениях артистка пережила потерю ребенка, спустя время супруги развелись.

На съемках фильма «Простодушный» в 1994 году Шахворостова познакомилась и начала строить отношения с актером и музыкантом Сергеем Маховиковым. Пара обвенчалась, а спустя время зарегистрировала свои отношения официально. В 2002 году у супругов родилась дочь Александра.

«Для меня самое главное — это семья, мой муж и мой ребенок, а только потом профессия. Как бы это странно ни звучало для артистки. А ведь я артистка до глубины души, не представляю себя без своей работы. Но приходится иногда жертвовать ролями, если того требуют обстоятельства в семье», — сообщила актриса «ВокругТВ».

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press Лариса Шахворостова с дочерью Александрой

Чем сейчас занимается Лариса Шахворостова

Лариса Шахворостова гастролирует по России со спектаклем «Я тебя никому не отдам» и ставит постановки в качестве режиссера. Также она выступает на сцене в составе «Вивальди-оркестра».

В 2023 году артистка присоединилась к программе «Дороги памяти», которая представляет собой музыкально-поэтические постановки и посвящена героическим подвигам народа России в разные исторические периоды.

Шахворостова в 60 лет продолжает сниматься в кино. В прошлом году она появилась на экране в сериале «Счастье не за горами», где сыграла главную героиню. Сейчас актриса задействована в съемках фильма «По зову сердца».

Как Шахворостова относится к СВО

Лариса Шахворостова принимает участие в благотворительных концертах в поддержку военнослужащих и участников СВО. С 2014 года она вместе с супругом поддерживает жителей Донбасса.

Семья артистов считает, что музыканты и актеры должны ездить в ЛДНР, однако Сергей Маховиков не пускает свою супругу в горячие точки.

«Зачем ехать? Чтобы не озверела душа у тех людей, которые там живут. Просто, чтобы помочь. Как можно стоять в стороне, когда столько несправедливости вокруг, да невозможно. <...> С 2014 года это наша вторая сторона жизни. Сережа меня не пускает, с собой не берет», — отметила актриса в интервью каналу «Женский вопрос».

Читайте также:

Тимур Еремеев: кто такой, где был до шоу «За гранью», куда делся Соседов

Хаматова, слова об СВО, пенсия в 50 тысяч: как сейчас живет Ольга Волкова

«6 кадров», поддержка СВО, трое сыновей: куда пропал актер Андрей Кайков