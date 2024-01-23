«6 кадров», поддержка СВО, трое сыновей: куда пропал актер Андрей Кайков

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Андрей Кайков

Актер Андрей Кайков наиболее известен благодаря шоу «6 кадров». Как он живет сейчас, чем занимается, в каких проектах задействован?

Чем известен Кайков

Андрей Кайков родился 25 декабря 1971 года в Брянске.

С 1990 по 1994 год он учился в ВТУ им. Щепкина. С 1994 года до 2021 года служил в театре на Таганке.

В кино Кайков дебютировал в фильме «Лимита» в 1994 году. После этого он снимался в проектах «Семейные тайны», «Француз», «Солдаты», «Аэропорт», «Золотой теленок», «Счастливы вместе», «Кадетство» и других. Популярность ему принесла роль в шоу «6 кадров», которое выходило с 2006 по 2014 год.

«Секрет успеха программы „6 кадров“ в ее команде. Собрались хорошие артисты, адекватные люди с хорошим вкусом, которые правильно себя оценивают в профессии, в искусстве. Никто не выпячивает свои амбиции, не капризничает, не тянет одеяло на себя», — считает Кайков.

Также актер играл в картинах «Конец света», «Девочки», «Папины дочки», «Аферисты», «Очень русский детектив», «Синдром Феникса», «Воронины», «Гаражи», «Москва-2017», «О нем», «Страна хороших деточек», «Улицы разбитых фонарей — 13», «Мир вашему дому!», «Годунов», «Специалист» и других. Всего в его фильмографии более 50 работ.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Актеры Алексей Маклаков и Андрей Кайков во время премьеры музыкального спектакля по произведениям А. П. Чехова и М. М. Зощенко

Что известно о личной жизни Кайкова

Первой супругой Андрея Кайкова была его однокурсница Евгения Дмитриева. Спустя два года пара развелась.

Второй избранницей Кайкова стала актриса Анна Мохова. Они прожили вместе семь лет и родили сына Василия, но так и не узаконили отношения официально.

«Мы с Аней не были женаты официально. Она была моя, и я ее любил. Мы не женились, потому что у меня не было прописки, гражданских прав, чтобы жениться. Я был подвешен, я был нигде. Это были девяностые. Время для быта не самое лучшее», — рассказывал артист в программе «Жизнь и судьба».

Уже более 20 лет Кайков женат на журналисте Людмиле. Она родила ему двоих сыновей.

«Мы любим друг друга — вот и все. Да, бывают какие-то недопонимания, разногласия, мы же живые люди. Но когда есть любовь, все остальное — ерунда», — объяснял актер.

Кайков отмечал, что его первенец общается с младшими братьями.

«Мы всегда вместе — выходные, праздники, отпуска. У нас рядом расположены дома, и Вася часто проводит время с братьями, они очень дружны. Я ни в коем случае никогда не был воскресным папой», — заявил он.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Актеры Светлана Рассказова и Андрей Кайков во время премьеры музыкального спектакля по произведениям А.П. Чехова и М.М.Зощенко

Что Кайков говорил про спецоперацию

Андрей Кайков не единожды выступал перед участниками спецоперации, которые проходят лечение и реабилитацию в госпитале. Он отмечал, что является патриотом своей страны.

«Я патриот своей страны, я за Россию», — говорил Кайков «Вечерней Москве».

Также актер подчеркивал, что не собирается уезжать из России вслед за коллегами.

«Это их проблемы. Я свою голову другим людям не поставлю. У меня есть убеждения, и я от них не отрекусь», — комментировал он отъезд других артистов.

Почему Кайков ушел из театра на Таганке

Андрей Кайков служил был артистом театра «Содружество актеров Таганки» с 1994 по 2021 год. После реорганизации учреждения он вновь влился в труппу уже под руководством Ирины Апексимовой, но написал заявление на увольнение по собственному желанию спустя один сезон.

«Я привык к театру, который делал Николай Николаевич Губенко. Сейчас в театре все поменялось. Это совсем не мой театр, чужой, — объяснял прессе Кайков. — Я написал заявление за пять дней до окончания сезона. На меня никто не давил. Я выпустил две премьеры. Уволился не из-за малой занятости, а потому что сегодняшняя эстетика театра мне не близка», — объяснял Кайков.

Чем Кайков занимается сейчас

Андрей Кайков продолжает творческую деятельность. Он задействован в спектаклях «Женитьба», «Маскарад», «Семейный переполох», «Сеанс гипноза для семейной пары», «Семейный шкаф и его обитатели», «Идеальная жена», «ВВС (Высоцкий Владимир Семенович)», «Санчо. Панса. Русский дневник», «Стерпится — слюбится», «Прелести измены», «Подарок» и «Последний шанс».

В 2022 году актер снялся в проектах «Танцы на высоте!» и «ВСЛУХ!» В скором времени также должен выйти сериал «Одесса» с его участием.

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