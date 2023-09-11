Экс-вратарь «Зенита» Малафеев развелся с женой Жена Вячеслава Малафеева сообщила о разводе с футболистом после 12 лет брака

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Бывший вратарь футбольного клуба «Зенит» Вячеслав Малафеев развелся с супругой Екатериной после 12 лет брака, сообщила Starhit. Как отметила Екатерина, пара сохранила теплые отношения и даже устроила вечернику для друзей, чтобы отметить новый этап жизни.

Настало время быть с вами честной. Теперь только правда и ничего, кроме правды. Наша история закончилась. Вчера был необычный день для нашей семьи. Мы развелись со Славой. Наша любовь трансформировалась в дружбу. Мы смогли быть честными друг с другом. Хочется, чтобы это стало новой ступенью для наших отношений, — заявила женщина.

Она также отметила, что хотя они перестали быть парой, но остались родителями для своих детей.

Вячеслав и Екатерина Малафеевы поженились в 2012 году. По данным СМИ, проблемы в браке у них начались еще в 2021 году, но о разводе они объявили только сейчас. Екатерина была второй женой спортсмена. Его предыдущая супруга Марина погибла в 2011 году в ДТП. После этого Малафеев начал встречаться с Екатериной Комяковой, которая работала диджеем.

Ранее сообщалось, что 52% отцов в разведенных семьях никак не участвуют в жизни детей после расторжения брака с супругой. Чаще всего причиной становится нежелание самого отца (33%), а в 7% на этом настаивает мать ребенка. В 15% случаев отца нет в живых.