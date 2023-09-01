Стало известно, сколько отцов не интересуются детьми после развода Mediascope: более половины отцов в разведенных семьях не участвуют в жизни детей

52% отцов в разведенных семьях никак не участвуют в жизни детей после расторжения брака с супругой, сообщает РБК со ссылкой на результаты исследования Mediascope. Чаще всего причиной становится нежелание самого отца (33%), а в 7% на этом настаивает мать ребенка. В 15% случаев отца нет в живых.

В семьях, где отец принимает участие в жизни детей чаще всего это выражается в том, что он дает деньги и дарит подарки (31%). В 19% случаев отцы часто встречаются с детьми, в 12% часто звонят и только 11% участвуют во всех важных решениях, связанных с ребенком.

Для составления статистики было проведено более 5,6 тысяч интервью с детьми в возрасте от четырех до 17 лет и их родителями. Исследование проходило в два этапа: с ноября по декабрь 2022 года и с апреля по май 2023 года.

Ранее юрист Татьяна Соколова в комментарии NEWS.ru разъяснила, что супруги после расставания имеют равные права в отношении своих общих детей и отец может видеться с ребенком в любое время, если график встреч не установлен соответствующим соглашением или решением суда. ри этом она добавила, что должны разумно учитываться желание и график самого ребенка.