Юрист рассказала, может ли мать запретить бывшему мужу видеться с детьми Юрист Соколова: отец может видеться с ребенком после развода в любое время

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Супруги после расставания имеют равные права в отношении своих общих детей и отец может видеться с ребенком в любое время, если график встреч не установлен соответствующим соглашением или решением суда, рассказала NEWS.ru юрист Татьяна Соколова. При этом должны разумно учитываться желание и график самого ребенка.

Например, уточняет она, отец может забирать ребенка после окончания занятий в образовательном учреждении или секциях, брать к себе на выходные дни, поехать на каникулах в отпуск или на базу отдыха.

Даже если мать пожалуется, то полиция и органы опеки проведут профилактические мероприятия и посоветуют обратиться в суд с иском в случае недостижения компромисса, — объясняет Соколова.

В суд может подать и отец, если его бывшая избранница против его общения с ребенком или ставит определенные условия, и договориться при этом у них не получается.

Во время разбирательства органы опеки изучат жилищно-бытовые условия обоих родителей, их дело и дадут рекомендации по графику общения и порядком осуществления отцом родительских прав. По таким делам, говорит юрист, в большинстве случаев проводится психологическая экспертиза детско-родительских отношений.

Мама может запретить отцу оставаться один на один с ребенком, если у детей имеются серьезные проблемы со здоровьем, или если объективно доказана реальная опасность для ребенка со стороны отца, — уточняет Соколова.

При этом для матери, которая препятствует общению, предусмотрены штрафные санкции, подчеркнула она. Также эксперт назвала заблуждением мнение о том, что суд может поделить время с ребенком поровну между родителями

По словам Соколовой, самым лучшим вариантом разрешения спора в этом деле является заключение мирового соглашения с приемлемым вариантом общения, который будет удобным и выполнимым для обеих сторон.

Ранее Татьяна Соколова рассказала, что при разводе суд может оставить ребенка с отцом. По ее словам, учитываются такие факторы, как привязанность детей к родителю, материально-бытовые условия, наличие образовательных учреждений и кружков около дома.